- Bola Branca 18h14
- 10 abr, 2026
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VAR Bola Branca
Nota 4 para David Silva. “Irrepreensível”
12 abr, 2026 - 00:18
Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no Estrela Amadora - Sporting.
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a David Silva, árbitro do Estrela Amadora - Sporting, partida da jornada 29 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que David Silva teve uma atuação “irrepreensível”.
Da primeira parte destaque apenas para um amarelo (bem mostrado) a Jansson, do Estrela da Amadora, e para a invasão de um gato – que obrigou à paragem da partida durante alguns segundos.
Já na segunda parte, o árbitro esteve “sempre atento, muito bem fisicamente, sem falhas tecnicamente e deixou jogar”.
Por isso, nota 4 para David Silva.
Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Estrela Amadora, por 1-0.
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