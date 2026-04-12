Nota 4 para David Silva. “Irrepreensível”

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 4 a David Silva, árbitro do Estrela Amadora - Sporting, partida da jornada 29 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que David Silva teve uma atuação “irrepreensível”.

Da primeira parte destaque apenas para um amarelo (bem mostrado) a Jansson, do Estrela da Amadora, e para a invasão de um gato – que obrigou à paragem da partida durante alguns segundos.

Já na segunda parte, o árbitro esteve “sempre atento, muito bem fisicamente, sem falhas tecnicamente e deixou jogar”.

Por isso, nota 4 para David Silva.

Dentro das quatro linhas, o Sporting derrotou o Estrela Amadora, por 1-0.