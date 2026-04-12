VAR Bola Branca
Nota 4 para Fábio Veríssimo. “Bem nos lances capitais, mal no amarelo a Dahl”
12 abr, 2026 - 21:35
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Benfica - Nacional.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a Fábio Veríssimo, árbitro do Benfica - Nacional, partida da jornada 29 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que Fábio Veríssimo esteve bem nos dois lances capitais: bem assinalado o penálti a favor do Benfica (que Pavlidis desperdiçou) e bem no golo anulado ao Nacional (por falta atacante).
Na primeira parte não houve lances difíceis e apenas nota para uma queda de António Silva na área insular, “sem falta”.
Depois, um lapso da equipa de arbitragem: Dahl viu um amarelo, mas não era falta para cartão.
Já na segunda parte, o árbitro teve mais trabalho, mas esteve sempre bem tecnicamente.
Por tudo isto, nota 4.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Nacional, por 2-0.
