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Tiago Margarido. “Vitória justa” do Benfica

12 abr, 2026 - 21:20

O Benfica derrotou o Nacional, por 2-0, em partida da jornada 29 da I Liga.

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O treinador do Nacional, Tiago Margarido, considera justo o triunfo do Benfica, mas diz que a sua equipa melhorou no segundo tempo.

Entrada forte do Benfica

“Vínhamos com a ilusão de poder dividir o jogo com o Benfica, tal como conseguimos fazer tanto no Dragão como em Alvalade. A verdade é que não foi possível. O Benfica entrou muito forte. Desmontou aquilo que era a nossa estratégia e a verdade é que chegou à vantagem de dois golos com mérito. Ao longo do jogo fomos reajustando, fomos crescendo, fomos crescendo aquilo que estava a acontecer.”

Reação do Nacional

“E conseguimos voltar a entrar no jogo na segunda parte. Penso que aí já conseguimos dividir melhor. Tivemos um outro momento com um composto de bola, com algum domínio. A verdade é que é difícil, o Benfica foi muito forte. Tentamos todas as formas. Fizemos uma segunda parte que eu considero positiva, mas a primeira não.”

Penálti falhado relançou o jogo

“O penálti surge de um erro de construção, neste caso de um passo falhado do Mateus, que proporcionou depois a falta do Léo. Até então eu penso que não era justo aumentar a vantagem, porque estávamos a dividir bem o jogo, e a verdade é que sim, o Kaique fez uma boa defesa e a equipa voltou a estar dentro do jogo. Temos o golo anulado, também tenho algumas dúvidas naquilo que é a intensidade do empurrão. Portanto, também poderíamos ter ali reduzido para 2-1. A verdade é que ficou 2-0, e de forma justa.”

O Benfica derrotou o Nacional, por 2-0, em partida da jornada 29 da I Liga.

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