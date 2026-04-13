Tondela salva empate nos descontos e atrasa luta europeia do Gil Vicente

O Tondela empatou na receção ao Gil Vicente, por 2-2, em jogo a contar para a 29ª jornada da I Liga. Os beirões recuperam terreno na luta pela manutenção, enquanto que os gilistas atrasam-se na luta europeia.

O internacional português Rony Lopes marcou primeiro para o Tondela, ao minuto 15.

Aos 29, a equipa de Barcelos empatou através de uma grande penalidade cobrada por Murilo. O golo da reviravolta surgiu perto do final do encontro, por Carlos Eduardo, ao minuto 90.

Joe Hodge falhou o penálti para o Tondela aos 98, mas marcou na recarga, chegando ao empate.

Com este resultado, o Gil Vicente falha o objetivo de recuperar o 5º lugar da tabela classificativa, que perdeu para o Famalicão há duas jornadas e tinha oportunidade de recuperar após o empate dos famalicenses frente ao Moreirense.

O 5º lugar do campeonato dará apuramento para a Liga Conferência se Fafe ou Torreense não vencerem a Taça de Portugal.

Já o Tondela continua sem vitórias com o novo treinador Gonçalo Feio, mas o empate dá novo oxigénio na luta pela manutenção.

Os beirões ainda estão em zona de despromoção à II Liga, no 17.º lugar, com 21 pontos somados, a quatro do Casa Pia e Nacional.