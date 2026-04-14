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António Miguel Cardoso demite-se da presidência do Vitória SC por falhar 5º lugar

14 abr, 2026 - 12:20 • Hugo Tavares da Silva

Dirigente foi reeleito para a presidência do clube minhoto, em março de 2025, com 89.4% dos votos.

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O presidente do Vitória Sport Clube desde março de 2022, António Miguel Cardoso, apresentou esta manhã a demissão e garantiu que não se vai recandidatar. Eleições deverão decorrer em meados de junho.

"A minha ideia não passa por me recandidatar", disse. "Quando entrei, há quatro anos e meio, sempre fui claro, disse que a passagem no Vitória seria curto. Conheço-me, sei como funciono e a minha saída seria sempre para breve."

O dirigente lembrou que, no início da época, prometeu demitir-se caso não a equipa principal não alcançasse o quinto lugar. "No início da época achei que fazia sentido dizer que, se não ficássemos em quinto, sairia para proteger o clube, proteger os jogadores e staff, e assim o fiz", revelou ainda.

"Não conseguimos ficar em quinto, acho difícil. Mesmo que fique, a decisão está tomada. (...) Que venham outros caminhos, é normal em democracia e num clube como o Vitória. Eu seguirei o meu caminho. A minha decisão é pessoal e pouco mais tenho a dizer."

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O Vitória está na nona posição da Liga, a 11 pontos do quinto lugar que era o objetivo definido pela direção de Cardoso, ganhou a Taça da Liga (e depois despediu o treinador Luís Pinto) e alcançou os oitavos de final da Taça de Portugal.

António Miguel Cardoso, sócio nº 4.530, foi reeleito para a presidência do clube minhoto no primeiro dia de março de 2025, com 89,4% dos votos. Na primeira eleição que venceu, o agora presidente demissionário somou 62,5% dos votos.

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