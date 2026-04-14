Morreu Vicente Lucas, ex-internacional português, aos 90 anos

14 abr, 2026 - 23:49 • Lusa

Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.

O ex-internacional português Vicente Lucas, que contribuiu para o histórico terceiro lugar da seleção nacional no Mundial1966, morreu hoje aos 90 anos, anunciaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Belenenses, único clube da carreira do defesa central.

"Com profunda tristeza e consternação, a FPF recebeu a notícia do falecimento de Vicente Lucas, protagonista incontornável do futebol português e figura maior da história do Belenenses", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.

Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)