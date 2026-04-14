Morreu Vicente Lucas, ex-internacional português, aos 90 anos
14 abr, 2026 - 23:49 • Lusa
Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.
O ex-internacional português Vicente Lucas, que contribuiu para o histórico terceiro lugar da seleção nacional no Mundial1966, morreu hoje aos 90 anos, anunciaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o Belenenses, único clube da carreira do defesa central.
"Com profunda tristeza e consternação, a FPF recebeu a notícia do falecimento de Vicente Lucas, protagonista incontornável do futebol português e figura maior da história do Belenenses", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.
