- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
-
Em Destaque
I Liga
João Pinheiro no Sporting – Benfica
15 abr, 2026 - 18:48
Veja a lista completa dos árbitros para a jornada 30 da I Liga.
Veja a lista completa de árbitros para a jornada 30 da I Liga.
Rio Ave-AVS
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Mota
Nacional-Alverca
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: João Casegas
Casa Pia-Santa Clara
Árbitro: António Nobre
VAR: Rui Oliveira
Gil Vicente-Vitória Guimarães
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira
Arouca-Estrela Amadora
Árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Silva
Sporting-Benfica
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Rui Costa
FC Porto-Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Oliveira
Braga-Famalicão
Árbitro: David Silva
VAR: Tiago Martins
Moreirense-Estoril
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Rui Soares
- Bola Branca 18h15
- 15 abr, 2026
-
Comentários