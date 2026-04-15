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João Pinheiro no Sporting – Benfica

15 abr, 2026 - 18:48

Veja a lista completa dos árbitros para a jornada 30 da I Liga.

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Veja a lista completa de árbitros para a jornada 30 da I Liga.

Rio Ave-AVS
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Mota

Nacional-Alverca
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: João Casegas

Casa Pia-Santa Clara
Árbitro: António Nobre
VAR: Rui Oliveira

Gil Vicente-Vitória Guimarães
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Luís Ferreira

Arouca-Estrela Amadora
Árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Silva

Sporting-Benfica
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Rui Costa

FC Porto-Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Manuel Oliveira

Braga-Famalicão
Árbitro: David Silva
VAR: Tiago Martins

Moreirense-Estoril
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Rui Soares

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