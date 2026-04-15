Minuto de silêncio em memória de Vicente Lucas

15 abr, 2026 - 17:50

Antigo jogador do Belenenses e da seleção morreu aos 90 anos.

A Liga Portugal anuncia a realização de um minuto de silêncio, na próxima jornada, em homenagem a Vicente Lucas, que morreu esta terça-feira aos 90 anos.

Lucas, figura maior do Belenenses, fez parte da seleção nacional que alcançou o histórico terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1966.

O último adeus vai contar, esta quinta-feira, com uma passagem pelo Restelo. O velório decorre nos Jerónimos.

"Com profunda tristeza e consternação, a FPF recebeu a notícia do falecimento de Vicente Lucas, protagonista incontornável do futebol português e figura maior da história do Belenenses", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.

Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.

