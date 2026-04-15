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U. Leiria volta a jogar no Magalhães Pessoa

15 abr, 2026 - 19:18 • Lusa

Estádio foi considerado apto após inspeção.

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A U. Leiria vai voltar a jogar no Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, no sábado, frente ao Penafiel, para a II Liga, após o recinto ter sido considerado apto pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Uma vistoria ao estádio, realizada esta semana pelas entidades responsáveis pela organização e segurança, deu 'luz verde' para a realização do encontro, ainda que com alguns condicionamentos, avançou à agência Lusa fonte ligada ao processo.

Relativamente à partida, que tem início às 14h00 de sábado, falta apenas a visita do operador televisivo responsável, que irá definir detalhes relativos à transmissão.

O estádio de Leiria sofreu danos consideráveis na sequência dos fortes ventos registados na região Centro durante a depressão Kristin, no dia 28 de janeiro, calculando a Câmara de Leiria que a recuperação integral vá custar quatro milhões de euros.

O impacto da tempestade afetou diversas zonas da infraestrutura, incluindo a cobertura e o relvado, o que inviabilizou a utilização para a prática desportiva nos últimos meses.

Por causa disso, foi necessário adiar o jogo da 20.ª jornada, entre a U. Leiria e o Paços de Ferreira, e alterar o local de realização desse e de outros quatro encontros da II Liga, envolvendo os leirienses.

Quase três meses depois de ter vencido em Leiria o Sporting B (3-1), na 19.ª jornada, a equipa orientada por Fábio Pereira volta a pisar o relvado do Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, na 30.ª jornada da 2.ª Liga, frente ao Penafiel.

Os leirienses regressam ao seu estádio numa fase da competição em que lutam por um dos lugares que dão direito à subida de divisão.

A U. Leiria ocupa a quarta posição da 2.ª Liga, com 46 pontos, os mesmos que o terceiro classificado, o Torreense, e menos quatro do que o Académico de Viseu, que ocupa o segundo lugar, o primeiro que permite a promoção direta.

O Penafiel visita Leiria à procura de pontos que permitam outra tranquilidade na tabela. A equipa comandada por José Manuel Aira está na 13.ª posição, com mais cinco pontos do que o Portimonense, a primeira equipa em zona de despromoção.

O Municipal dr. Magalhães Pessoa foi indicado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) como o estádio onde a seleção nacional de futebol faz o último particular antes da partida para o Mundial2026, coorganizado por Canadá, Estados Unidos e México.

Numa visita a Leiria, em fevereiro, Pedro Proença prometeu que Portugal iria jogar na cidade como forma de solidariedade para com a população, revertendo a receita de bilheteira para os clubes do distrito de afetados pelo mau tempo.

A FPF anunciou, no início de abril, que Portugal vai defrontar a Nigéria no dia 10 de junho, na derradeira partida de preparação, não confirmando ainda, contudo, o local de realização.

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