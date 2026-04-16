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- 15 abr, 2026
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Belenenses
Aurélio Carlos Moreira lembra Vicente Lucas como um "rapaz amável" e um "jogador extraordinário"
16 abr, 2026 - 10:25 • Inês Braga Sampaio
Confesso adepto do Belenenses, o radialista destaca o jogo frente a Pelé no Mundial 1966 e descreve o antigo central, que morreu na terça-feira, aos 90 anos, como um defesa que "estava sempre lá nos momentos cruciais para resolver". Veja as horas e locais da homenagem derradeira.
O radialista Aurélio Carlos Moreira, confesso adepto do Belenenses, recorda o antigo internacional português Vicente Lucas, que morreu na terça-feira, como "um jogador extraordinário" e "um rapaz bastante amável".
O antigo defesa-central, que morreu aos 90 anos, teve como único clube na carreira o Belenenses, com que conquistou a Taça de Portugal em 1960, enquanto capitão de equipa. Aurélio Carlos Moreira lembra-se bem de o ver jogar.
"Foi uma marca no Belenenses, um jogador extraordinário. Bons jogos fez", recorda sobre o homem que ajudou o clube a atingir uma vez o vice-campeonato, quatro vezes o terceiro lugar e outras duas a quarta posição.
O radialista também guarda na memória as prestações de Vicente Lucas pela seleção, em especial, e de todos "o mais marcante", diante do Brasil: "Esteve no Campeonato do Mundo em 1966, na Inglaterra, e conseguiu anular todo o jogo do Pelé. O Pelé diz que foi a pessoa que conseguiu anular melhor o seu jogo, porque fez um desafio fantástico que ficou na memória de todos."
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Foi "com tristeza" que Aurélio Carlos Moreira recebeu a notícia da morte de Vicente Lucas, embora assinale que "a vida é mesmo assim, cheia de falecimentos e de nascimentos". O desejo é que o antigo jogador tenha tido "uma morte serena".
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"Foi um jogador sempre muito sóbrio, um rapaz bastante amável. Teve problemas graves de saúde", diz, em referência a um problema de gangrena que, em 2016, obrigou Vicente Lucas a amputar parcialmente a perna esquerda.
Foi ainda antes desse problema de saúde que Aurélio Carlos Moreira o conheceu.
"Foi sempre uma pessoa muito amável, sempre prestável para dar entrevistas, e é portanto com saudade que recordo o Vicente Lucas", afirma.
Depois do velório na Capela do Mosteiro dos Jerónimos, na quarta-feira, as cerimónias fúnebres prosseguem esta quinta-feira, com a missa de corpo presente (11h00), a saída para o Estádio do Restelo em cortejo pedonal (11h45), momento em que será aberta uma bancada para o último adeus. Às 12h45 homenageia-se Vicente Lucas com um minuto de silêncio em frente ao busto do futebolista que agora partiu no Mural dos Campeões. Finalmente, às 13h o corpo do lendário jogador sai do estádio e vai em direção a Barcarena, onde será cremado (14h00).
"Sempre lá nos momentos cruciais"
Dentro de campo, Vicente Lucas era "um jogador muito discreto, como se costuma dizer; não dava nas vistas".
"Mas o certo é que estava sempre lá para, nos momentos cruciais, poder resolver o jogo a favor ou do Belenenses ou da seleção nacional", declara.
Para Aurélio Carlos Moreira, Vicente Lucas, tal como o irmão, o Matateu, que morreu em 2000, "ficam na história" do Belenenses e da seleção portuguesa.
"O Vicente Lucas está enquadrado entre os grandes jogadores que o Belenenses teve", finaliza.
Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção portuguesa, quatro das quais na fase final do Mundial 1966, em Inglaterra.
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