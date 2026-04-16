Aurélio Carlos Moreira lembra Vicente Lucas como um "rapaz amável" e um "jogador extraordinário"

"Foi uma marca no Belenenses, um jogador extraordinário. Bons jogos fez", recorda sobre o homem que ajudou o clube a atingir uma vez o vice-campeonato, quatro vezes o terceiro lugar e outras duas a quarta posição.

O antigo defesa-central, que morreu aos 90 anos, teve como único clube na carreira o Belenenses, com que conquistou a Taça de Portugal em 1960, enquanto capitão de equipa. Aurélio Carlos Moreira lembra-se bem de o ver jogar.

O radialista Aurélio Carlos Moreira, confesso adepto do Belenenses, recorda o antigo internacional português Vicente Lucas, que morreu na terça-feira, como "um jogador extraordinário" e "um rapaz bastante amável".

Foi "com tristeza" que Aurélio Carlos Moreira recebeu a notícia da morte de Vicente Lucas, embora assinale que "a vida é mesmo assim, cheia de falecimentos e de nascimentos". O desejo é que o antigo jogador tenha tido "uma morte serena".

O radialista também guarda na memória as prestações de Vicente Lucas pela seleção, em especial, e de todos "o mais marcante", diante do Brasil: "Esteve no Campeonato do Mundo em 1966, na Inglaterra, e conseguiu anular todo o jogo do Pelé. O Pelé diz que foi a pessoa que conseguiu anular melhor o seu jogo, porque fez um desafio fantástico que ficou na memória de todos."

"Foi um jogador sempre muito sóbrio, um rapaz bastante amável. Teve problemas graves de saúde", diz, em referência a um problema de gangrena que, em 2016, obrigou Vicente Lucas a amputar parcialmente a perna esquerda.

Foi ainda antes desse problema de saúde que Aurélio Carlos Moreira o conheceu.

"Foi sempre uma pessoa muito amável, sempre prestável para dar entrevistas, e é portanto com saudade que recordo o Vicente Lucas", afirma.

Depois do velório na Capela do Mosteiro dos Jerónimos, na quarta-feira, as cerimónias fúnebres prosseguem esta quinta-feira, com a missa de corpo presente (11h00), a saída para o Estádio do Restelo em cortejo pedonal (11h45), momento em que será aberta uma bancada para o último adeus. Às 12h45 homenageia-se Vicente Lucas com um minuto de silêncio em frente ao busto do futebolista que agora partiu no Mural dos Campeões. Finalmente, às 13h o corpo do lendário jogador sai do estádio e vai em direção a Barcarena, onde será cremado (14h00).

"Sempre lá nos momentos cruciais"

Dentro de campo, Vicente Lucas era "um jogador muito discreto, como se costuma dizer; não dava nas vistas".

"Mas o certo é que estava sempre lá para, nos momentos cruciais, poder resolver o jogo a favor ou do Belenenses ou da seleção nacional", declara.

Para Aurélio Carlos Moreira, Vicente Lucas, tal como o irmão, o Matateu, que morreu em 2000, "ficam na história" do Belenenses e da seleção portuguesa.

"O Vicente Lucas está enquadrado entre os grandes jogadores que o Belenenses teve", finaliza.

Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção portuguesa, quatro das quais na fase final do Mundial 1966, em Inglaterra.