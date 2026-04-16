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Luís Martins: “Sporting sai da Champions com mais desgaste emocional, mas um dérbi é onde todos querem estar”

16 abr, 2026 - 17:10 • Matilde Pinhol

Antigo treinador do Sporting B, e também antigo adjunto de André Villas-Boas, acredita que a derrota na Champions não afetará a equipa de Rui Borges no dérbi de domingo e deixa elogios ao presidente portista.

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A época está a chegar ao fim e as equipas começam a fazer contas no campeonato. Com objetivos distintos, Porto, Sporting e Benfica não querem deixar escapar os pontos que restam e querem assegurar os seus objetivos.

Luís Martins, ex-adjunto de Villas Boas no Tottenham e no Zenit e antigo treinador do Sporting B, recorda um mês de março intermitente para os dragões, fase da qual conseguiram sair. “São sinais de uma boa gestão, não só de Farioli, mas também do presidente. Em pouco tempo de mandato, o Porto continua vivo em todas as frente, fruto de bons reforços em janeiro e de uma treinador com uma ideia adaptada aos objetivos do clube”, reforça.

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Sobre os leões, que esta quinta-feira se despediram da Champions League com uma exibição “notável”, descarta que o desaire na máxima competição europeia afete o desempenho no dérbi.

“Saem com mais desgaste emocional, mas vai ser um jogo onde todos querem estar. Se fosse um adversário menos histórico, seria mais difícil ter a equipa a 100%. Sendo um dérbi, os jogadores estarão na máxima motivação, independentemente do desgaste físico.”

Desafiado a recordar os tempos em que formou parte da equipa técnica dos spurs, o treinador e comentador televisivo refere que “foi marcante” trabalhar com Villas-Boas. “Até hoje, nenhuma outra equipa do Tottenham conseguiu superar esse recorde de 72 pontos na Premier League”, sublinha. O feito aconteceu em 2013.

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