Académico Viseu derrotou Feirense

O Académico de Viseu venceu o Feirense, por 3-0, na 30.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, no regresso dos beirões aos triunfos, após duas derrotas consecutivas, mantendo a equipa em posição de subida direta.

André Clóvis abriu o marcador aos 20 minutos, assinando o seu 22.º golo da temporada, com Mortimer, aos 49, e Luís Silva, aos 73 minutos, a garantirem três pontos preciosos para os viseenses, rumo ao objetivo da subida de divisão.

Com esta vitória, o Académico de Viseu mantém-se no segundo lugar, agora com 53 pontos, em posição de subida direta à I Liga, enquanto o Feirense ocupa, provisoriamente, o nono lugar, com 30 pontos.

A primeira parte foi equilibrada, com o golo do avançado brasileiro a fazer a diferença, num remate forte de fora da área, com a bola ainda a desviar em Emanuel Moreira, acabando por trair o guarda-redes Altube.

Em desvantagem, o Feirense procurou aproximar-se da baliza de Domen Gril, mas apenas conseguiu criar perigo em lances de bola parada, com Nketia, num livre direto, a obrigar o esloveno a uma defesa difícil.

No segundo tempo, o golo do espanhol Mortimer, logo aos 49 minutos, foi um duro golpe nas ambições dos fogaceiros e um tónico para os viseenses, que ficaram mais tranquilos depois das duas derrotas nas jornadas anteriores, em casa por 1-0 frente ao Felgueiras e em Penafiel, por 4-3.

Domen Gril foi praticamente um espetador, já que o Feirense revelou-se inofensivo, e o golo de Luís Silva, de cabeça, na sequência de uma bola parada, sentenciou o encontro.