Andrés Madrid: "O Braga tem agora mais legitimidade para lutar por um título europeu do que em 2011"

Passaram 15 anos e o Sporting de Braga volta a uma meia-final da Liga Europa. Tal como em 2010/2011, Sevilha voltou a pintar-se de vermelho e branco, quando os bracarenses, ainda bem cedo na época, ultrapassaram a equipa que leva o nome da cidade para chegar de forma inédita à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nessa equipa, estava Andrés Madrid, médio argentino de trato fino e que espalhou perfume na cidade dos Arcebispos por sete épocas. A Bola Branca, relembra o sucesso de há 15 anos. Apesar de não ter acontecido "sem querer", admite que as estruturas não estavam construídas para tal.

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"Eu não diria que em 2011 aconteceu tudo por acaso. Mas admito que também não estávamos à espera de chegar à final da Liga Europa. O Braga também era um clube que tinha uma forma que hoje em dia não tem. Hoje em dia o Braga é outro tipo de clube, que na altura não era. E acredito que hoje em dia tem mais legitimidade em lutar por um título europeu do que na altura", diz à Renascença o ex-jogador, que continua a viver em Portugal.

E essa legitimidade: pode permitir ao SC Braga sonhar com o título de vencedor da Liga Europa? "Qualquer equipa que chega a uma meia-final da Liga Europa tem de pôr na cabeça que pode ganhar. E acredito que todos os jogadores pensam nisso. Seria algo histórico. Por isso, tanto o Freiburg, como o Braga, mas também as equipas inglesas que estão envolvidas têm a legitimidade de acreditar que podem ganhar o título".