- Bola Branca 12h45
- 17 abr, 2026
-
SC Braga
Andrés Madrid: "O Braga tem agora mais legitimidade para lutar por um título europeu do que em 2011"
17 abr, 2026 - 13:07 • André Maia
A Bola Branca, antigo médio de SC Braga e FC Porto pede aos bracarenses para não pararem de sonhar na Liga Europa. Sobre a eliminação dos dragões, não desvaloriza o Forest: "Qualquer equipa da Premier seria candidata ao título em Portugal".
Passaram 15 anos e o Sporting de Braga volta a uma meia-final da Liga Europa. Tal como em 2010/2011, Sevilha voltou a pintar-se de vermelho e branco, quando os bracarenses, ainda bem cedo na época, ultrapassaram a equipa que leva o nome da cidade para chegar de forma inédita à fase de grupos da Liga dos Campeões.
Nessa equipa, estava Andrés Madrid, médio argentino de trato fino e que espalhou perfume na cidade dos Arcebispos por sete épocas. A Bola Branca, relembra o sucesso de há 15 anos. Apesar de não ter acontecido "sem querer", admite que as estruturas não estavam construídas para tal.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
"Eu não diria que em 2011 aconteceu tudo por acaso. Mas admito que também não estávamos à espera de chegar à final da Liga Europa. O Braga também era um clube que tinha uma forma que hoje em dia não tem. Hoje em dia o Braga é outro tipo de clube, que na altura não era. E acredito que hoje em dia tem mais legitimidade em lutar por um título europeu do que na altura", diz à Renascença o ex-jogador, que continua a viver em Portugal.
E essa legitimidade: pode permitir ao SC Braga sonhar com o título de vencedor da Liga Europa? "Qualquer equipa que chega a uma meia-final da Liga Europa tem de pôr na cabeça que pode ganhar. E acredito que todos os jogadores pensam nisso. Seria algo histórico. Por isso, tanto o Freiburg, como o Braga, mas também as equipas inglesas que estão envolvidas têm a legitimidade de acreditar que podem ganhar o título".
Liga Europa
Salvador. "Grande vitória" do Sp. Braga
O Sp. Braga está nas meias-finais da Liga Europa.
Mas primeiro há que ultrapassar os alemães do Freiburg, oitavo classificado da Bundesliga e também semi-finalista da Taça da Alemanha, figurando-se com uma das grandes revelações no país germânico. Argumentos que, diz Andrés Madrid, não devem assustar a equipa minhota. "Acho que nenhuma equipa parte como favorita. É uma meia-final da Liga Europa, é diferente de tudo. A parte anímica vai ser muito importante, bem como se jogas em casa ou fora, isso vai ter uma grande repercussão na equipa. Mas quero acreditar que o Braga vai passar à final".
Ainda assim, a Bola Branca, deixa um aviso sobre os alemães: "Não vai ser fácil. As equipas alemãs são muito fortes, muito concentradas, difíceis de ultrapassar. Mas se o Braga for o Braga que tem vindo a ser, pode chegar à final".
Quem já não tem essa hipótese é o FC Porto, eliminado pelo Nottingham Forest, de Inglaterra. Andrés Madrid também representou os dragões – precisamente por empréstimo do SC Braga – em 2008/2009 e iliba os comandados de Francesco Farioli quanto à dificuldade do adversário. "Qualquer equipa que esteja na Premier League é uma forte candidata a ganhar a Liga Portuguesa. É uma realidade totalmente diferente. Outra intensidade, outro patamar que ainda não alcançamos".
Ainda assim, o médio que jogou por nove vezes com a camisola azul-e-branca está confiante que esta época ainda vai ser de festa para o FC Porto. "Acredito que vai ser campeão".
- Bola Branca 12h45
- 17 abr, 2026
-