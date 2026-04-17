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AVS empata e tem permanência presa por um fio

17 abr, 2026 - 22:52 • Redação com Lusa

Equipa está no último lugar do campeonato a quatro jogos do fim.

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O AVS empata 2-2 com o Rio Ave, no jogo de abertura da jornada 30, e ainda resiste na I Liga.

O lanterna vermelha do campeonato estava obrigado a pontuar em Vila do Conde para evitar já esta sexta-feira a descida de divisão.

A SAD avense chega aos 13 pontos e está a 12 pontos de distância de Casa Pia (menos dois jogos), que é 16º, em zona de play-off de manutenção, e Nacional (menos um jogo), 15º, ambos com 25 pontos. O Tondela tem 21 pontos (e também menos duas partidas).

Já o Rio Ave chega aos 34 pontos com este empate e tem a permanência quase garantida.

Os tentos vilacondenses foram apontados por Olinho e Ntoi. Já para o AVS marcaram Tomané e Pedro Lima.

Apesar de ter evitado a descida de divisão já esta sexta-feira, a confirmação pode chegar ainda nesta jornada, dependendo dos resultados dos adversários diretos.

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