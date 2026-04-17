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AVS joga esta noite em Vila do Conde para escapar à despromoção à II Liga

17 abr, 2026 - 11:06 • Lusa

Os avenses, que ocupam o 18.º lugar, conquistaram apenas 12 pontos e, se não somarem mais nenhum em Vila do Conde, ficam impossibilitados de alcançar o Casa Pia no 16.º (destinado ao play-off de manutenção na I Liga).

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O AVS, último classificado da I Liga, pode tornar-se esta sexta-feira a primeira equipa a ser despromovida à segunda divisão do futebol português, se perder no estádio do Rio Ave, no jogo de abertura da 30.ª jornada.

Os avenses, que ocupam o 18.º lugar, conquistaram apenas 12 pontos e, se não somarem mais nenhum em Vila do Conde, ficam impossibilitados de alcançar o Casa Pia no 16.º (destinado ao play-off de manutenção na I Liga), uma vez que se manterão a 13 pontos dos casapianos, quando estarão apenas 12 em disputa nas últimas quatro rondas.

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Se o AFS alcançar a segunda vitória no campeonato ou empatar com os vila-condenses, permanecerá pelo menos mais uma noite no escalão principal, mas a despromoção pode chegar no sábado, em função dos resultados do Casa Pia e do Nacional – que tem os mesmos pontos e também está envolvido na luta pela manutenção -, nas receções ao Santa Clara e ao Alverca, respetivamente.

A 30.ª jornada fica marcada pelo dérbi lisboeta de domingo entre o bicampeão Sporting, segundo colocado, com dois pontos de vantagem e menos um jogo realizado, e o Benfica, terceiro, decisivo para a atribuição do segundo posto, que proporciona o acesso à fase preliminar da Liga dos Campeões da próxima época.

O confronto entre os rivais de Lisboa pode ser aproveitado pelo FC Porto, que lidera a competição, com cinco pontos de vantagem sobre os ‘leões’ (e igualmente mais um encontro disputado), quando receber o Tondela, 17.º posicionado, também no domingo.

Programa da 30.ª jornada:

Sexta-feira, 17 abr:
  • Rio Ave – AVS, 20:45
Sábado, 18 abr:
  • Nacional – Alverca, 15:30
  • Casa Pia - Santa Clara, 18:00
  • Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 20:30
Domingo, 19 abr:
  • Arouca - Estrela da Amadora, 15:30
  • Sporting – Benfica, 18:00
  • FC Porto – Tondela, 20:30
  • Sporting de Braga – Famalicão, 20:30
Segunda-feira, 20 abr:
  • Moreirense - Estoril Praia, 20:15
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