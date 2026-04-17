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Benfica vota contra, mas modelo para comercialização dos direitos de tv é aprovado

17 abr, 2026 - 18:22

Este modelo vai agora ser levado pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol ao Governo para ser validado.

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O modelo proposto para a comercialização dos direitos audiovisuais no âmbito do processo da centralização foi aprovado durante a Assembleia Geral da Liga Portugal.

O documento teve mais de 90% de votos favoráveis das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais. Só o Benfica votou contra e o Nacional absteve-se.

Este modelo vai agora ser levado pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol ao Governo para ser validado.

Só depois disso é que vai ser discutida a chave de distribuição das receitas.

Os presidentes dos clubes grandes não estiveram presentes.

O FC Porto esteve representado por Nuno Santos Rocha, o Sporting enviou André Bernardo, o Benfica Nuno Catarino.

Recorde-se que os clubes da I Liga têm direito a dois votos e os da II Liga um.

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