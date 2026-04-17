- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
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Liga Portugal
Benfica vota contra, mas modelo para comercialização dos direitos de tv é aprovado
17 abr, 2026 - 18:22
Este modelo vai agora ser levado pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol ao Governo para ser validado.
O modelo proposto para a comercialização dos direitos audiovisuais no âmbito do processo da centralização foi aprovado durante a Assembleia Geral da Liga Portugal.
O documento teve mais de 90% de votos favoráveis das sociedades desportivas dos campeonatos profissionais. Só o Benfica votou contra e o Nacional absteve-se.
Este modelo vai agora ser levado pela Liga e pela Federação Portuguesa de Futebol ao Governo para ser validado.
Só depois disso é que vai ser discutida a chave de distribuição das receitas.
Os presidentes dos clubes grandes não estiveram presentes.
O FC Porto esteve representado por Nuno Santos Rocha, o Sporting enviou André Bernardo, o Benfica Nuno Catarino.
Recorde-se que os clubes da I Liga têm direito a dois votos e os da II Liga um.
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- 17 abr, 2026
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