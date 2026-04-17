Custódio: "O Casa Pia melhorou com a chegada do mister Álvaro Pacheco"

O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu hoje que a receção ao Casa Pia será "difícil", mas disse acreditar que os ribatejanos podem somar novo triunfo no jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Alverca e Casa Pia defrontam-se este domingo, no Ribatejo, após resultados moralizadores para o campeonato, sendo que os 'gansos' empataram com o Benfica na fuga à despromoção e os ribatejanos venceram o Rio Ave (1-2) em Vila do Conde, quebrando um ciclo de nove jogos sem triunfos.

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"O Casa Pia é uma equipa que melhorou com a chegada do 'mister' Álvaro Pacheco. Foi a única equipa que conseguiu ganhar ao FC Porto, por isso é uma equipa difícil, com jogadores experientes. Estamos concentrados nos nossos processos e estes três pontos são muito importantes para nós. Vamos lutar muito por eles", admitiu o treinador dos ribatejanos, em conferência de imprensa, após endereçar condolências a Álvaro Pacheco pela morte recente da mãe.