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Custódio: "O Casa Pia melhorou com a chegada do mister Álvaro Pacheco"

17 abr, 2026 - 15:20 • Lusa

Alverca e Casa Pia defrontam-se este domingo, no Ribatejo, após resultados moralizadores para o campeonato, sendo que os 'gansos' empataram com o Benfica na fuga à despromoção e os ribatejanos venceram o Rio Ave (1-2) em Vila do Conde, quebrando um ciclo de nove jogos sem triunfos.

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O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu hoje que a receção ao Casa Pia será "difícil", mas disse acreditar que os ribatejanos podem somar novo triunfo no jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Alverca e Casa Pia defrontam-se este domingo, no Ribatejo, após resultados moralizadores para o campeonato, sendo que os 'gansos' empataram com o Benfica na fuga à despromoção e os ribatejanos venceram o Rio Ave (1-2) em Vila do Conde, quebrando um ciclo de nove jogos sem triunfos.

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"O Casa Pia é uma equipa que melhorou com a chegada do 'mister' Álvaro Pacheco. Foi a única equipa que conseguiu ganhar ao FC Porto, por isso é uma equipa difícil, com jogadores experientes. Estamos concentrados nos nossos processos e estes três pontos são muito importantes para nós. Vamos lutar muito por eles", admitiu o treinador dos ribatejanos, em conferência de imprensa, após endereçar condolências a Álvaro Pacheco pela morte recente da mãe.

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As duas formações jogam num sistema tático idêntico (3x4x3), mas Custódio Castro sublinhou que o mais importante para regressar aos triunfos em casa será a consistência apresentada pela sua equipa.

"Esperamos que o Alverca consiga estar mais forte do que o Casa Pia. Temos mais pontos em casa. Olhando para os jogos em casa, finalizámos a primeira volta vencendo o Famalicão e iniciámos a segunda com um triunfo sobre o Moreirense e uma derrota com o Sporting. Concordo que não fizemos uma boa segunda parte com o Santa Clara, e o mesmo com o AVS, em que tivemos 70% de posse de bola, mas acho que a equipa tem tido um bom rendimento em casa", adiantou.

O Alverca, 11.º classificado, com 32 pontos, recebe no domingo, pelas 15:30, mo Complexo Desportivo de Alverca, o Casa Pia, 16.º, com 25 (e menos um jogo), em partida com arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.

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