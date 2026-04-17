- Bola Branca 12h45
- 17 abr, 2026
-
Futebol Nacional
Custódio: "O Casa Pia melhorou com a chegada do mister Álvaro Pacheco"
17 abr, 2026 - 15:20 • Lusa
Alverca e Casa Pia defrontam-se este domingo, no Ribatejo, após resultados moralizadores para o campeonato, sendo que os 'gansos' empataram com o Benfica na fuga à despromoção e os ribatejanos venceram o Rio Ave (1-2) em Vila do Conde, quebrando um ciclo de nove jogos sem triunfos.
O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu hoje que a receção ao Casa Pia será "difícil", mas disse acreditar que os ribatejanos podem somar novo triunfo no jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol.
Alverca e Casa Pia defrontam-se este domingo, no Ribatejo, após resultados moralizadores para o campeonato, sendo que os 'gansos' empataram com o Benfica na fuga à despromoção e os ribatejanos venceram o Rio Ave (1-2) em Vila do Conde, quebrando um ciclo de nove jogos sem triunfos.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
"O Casa Pia é uma equipa que melhorou com a chegada do 'mister' Álvaro Pacheco. Foi a única equipa que conseguiu ganhar ao FC Porto, por isso é uma equipa difícil, com jogadores experientes. Estamos concentrados nos nossos processos e estes três pontos são muito importantes para nós. Vamos lutar muito por eles", admitiu o treinador dos ribatejanos, em conferência de imprensa, após endereçar condolências a Álvaro Pacheco pela morte recente da mãe.
Futebol Nacional
Tiago Margarido e o Nacional-Alverca: "Como sempre, vamos ter a intenção de fazer o nosso jogo e jogar bem"
Com cinco ‘finais’ ainda por disputar, o Nacional (...)
As duas formações jogam num sistema tático idêntico (3x4x3), mas Custódio Castro sublinhou que o mais importante para regressar aos triunfos em casa será a consistência apresentada pela sua equipa.
"Esperamos que o Alverca consiga estar mais forte do que o Casa Pia. Temos mais pontos em casa. Olhando para os jogos em casa, finalizámos a primeira volta vencendo o Famalicão e iniciámos a segunda com um triunfo sobre o Moreirense e uma derrota com o Sporting. Concordo que não fizemos uma boa segunda parte com o Santa Clara, e o mesmo com o AVS, em que tivemos 70% de posse de bola, mas acho que a equipa tem tido um bom rendimento em casa", adiantou.
O Alverca, 11.º classificado, com 32 pontos, recebe no domingo, pelas 15:30, mo Complexo Desportivo de Alverca, o Casa Pia, 16.º, com 25 (e menos um jogo), em partida com arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.
- Bola Branca 12h45
- 17 abr, 2026
-