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Futebol Nacional
Tiago Margarido e o Nacional-Alverca: "Como sempre, vamos ter a intenção de fazer o nosso jogo e jogar bem"
17 abr, 2026 - 15:10 • Lusa
Com cinco ‘finais’ ainda por disputar, o Nacional ocupa o 15.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, em posição de play-off de despromoção.
O técnico do Nacional, Tiago Margarido, pediu esta sexta-feira à equipa para não facilitar frente ao Alverca, que ‘respira’ melhor na I Liga de futebol, realçando a importância do jogo da 30.ª jornada nas contas da permanência.
“Penso que o Alverca não vai facilitar o que quer que seja, assim como o Nacional não vai facilitar o que quer que seja. O importante é encarar o jogo para ganhar, porque é um jogo extremamente importante nas contas do campeonato. Como sempre, vamos ter a intenção de fazer o nosso jogo e jogar bem”, referiu, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.
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Com cinco ‘finais’ ainda por disputar, o Nacional ocupa o 15.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, em posição de play-off de despromoção.
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O técnico nacionalista projeta que poderão ser precisas “mais três vitórias” para evitar o play-off e ficar “completamente tranquilo”, acrescentando que o grupo lida bem com a pressão, dando como exemplo a recente vitória diante do Estrela da Amadora (2-0).
“Tivemos já uma amostra com o Estrela da Amadora e eu achei a equipa tranquila, com os jogadores a tomarem decisões sob pressão, mas, de forma tranquila e ponderada. E isso deixou-me muito satisfeito na altura, porque esse era um jogo de alta pressão e os jogadores deram uma resposta fantástica”, vincou.
O técnico, de 37 anos, destaca a boa época do conjunto ribatejano, 10.º classificado do campeonato, com 35 pontos, além de que está a “atingir os objetivos a que se propôs”, tornando o jogo de sábado ainda mais desafiante.
“Será um adversário muito difícil, com bons jogadores e um projeto sólido, que, inclusive, já deu ‘frutos’ financeiros agora no mercado de janeiro. São bem orientados pelo Custódio, uma equipa que joga bem e valoriza ativos”, notou.
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Margarido deixou ainda elogios para os adeptos, os “grandes responsáveis” do triunfo com o Estrela da Amadora, pedindo uma grande mobilização da massa adepta ‘alvinegra’ para esta fase final da época.
“Lanço esse repto de que nos possam apoiar da mesma forma, pois eles foram extremamente inteligentes [frente ao Estrela da Amadora]. Agora, peço essa inteligência no jogo com o Alverca e que nos puxem da mesma forma”, rematou.
Para este jogo, Ivanildo Fernandes e Ulisses Rocha continuam indisponíveis, por lesão, enquanto Gabriel Verón e Miguel Baeza evoluíram no tratamento e acalentam esperanças de integrar a convocatória.
Por sua vez, Lenny Vallier e Léo Santos completaram uma série de cartões amarelos na derrota da última ronda diante do Benfica (2-0) e são ‘baixas’ confirmadas.
O Nacional, 15.° classificado, com 25 pontos, recebe, pelas 15:30 de sábado, o Alverca, 10.°, com 35, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.
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