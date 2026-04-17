Tiago Margarido e o Nacional-Alverca: "Como sempre, vamos ter a intenção de fazer o nosso jogo e jogar bem"

O técnico do Nacional, Tiago Margarido, pediu esta sexta-feira à equipa para não facilitar frente ao Alverca, que ‘respira’ melhor na I Liga de futebol, realçando a importância do jogo da 30.ª jornada nas contas da permanência. “Penso que o Alverca não vai facilitar o que quer que seja, assim como o Nacional não vai facilitar o que quer que seja. O importante é encarar o jogo para ganhar, porque é um jogo extremamente importante nas contas do campeonato. Como sempre, vamos ter a intenção de fazer o nosso jogo e jogar bem”, referiu, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Com cinco ‘finais’ ainda por disputar, o Nacional ocupa o 15.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, em posição de play-off de despromoção.

O técnico nacionalista projeta que poderão ser precisas “mais três vitórias” para evitar o play-off e ficar “completamente tranquilo”, acrescentando que o grupo lida bem com a pressão, dando como exemplo a recente vitória diante do Estrela da Amadora (2-0). “Tivemos já uma amostra com o Estrela da Amadora e eu achei a equipa tranquila, com os jogadores a tomarem decisões sob pressão, mas, de forma tranquila e ponderada. E isso deixou-me muito satisfeito na altura, porque esse era um jogo de alta pressão e os jogadores deram uma resposta fantástica”, vincou. O técnico, de 37 anos, destaca a boa época do conjunto ribatejano, 10.º classificado do campeonato, com 35 pontos, além de que está a “atingir os objetivos a que se propôs”, tornando o jogo de sábado ainda mais desafiante. “Será um adversário muito difícil, com bons jogadores e um projeto sólido, que, inclusive, já deu ‘frutos’ financeiros agora no mercado de janeiro. São bem orientados pelo Custódio, uma equipa que joga bem e valoriza ativos”, notou.