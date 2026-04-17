- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Em Destaque
I Liga
V. Guimarães com eleições a 13 de junho
17 abr, 2026 - 20:33
Presidente António Miguel Cardoso demitiu-se.
A Mesa da Assembleia Geral do V. Guimarães divulgou, no site do clube, a convocatória para a eleição dos órgãos sociais do clube para o triénio 2026/2029.
As eleições estão marcadas para dia 13 de junho, entre as 9h00 e as 19h00, no pavilhão Unidade Vimaranense.
De recordar que o presidente António Miguel Cardoso demitiu-se no início da semana.
- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Comentários