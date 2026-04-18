AVS desce após triunfo do Nacional
18 abr, 2026 - 17:39 • Carlos Calaveiras
Duas épocas depois, AVS cai na II Liga.
O Nacional derrota o Alverca, por 1-0, e carimba a descida de divisão do AVS à segunda liga.
Os insulares vencem com golo de Ramirez, aos 67 minutos, e sobem aos 28 pontos na classificação.
Ora, com este resultado o AVS deixa de ter hipótese de “salvação”, com 13 pontos, a quatro jogos do fim e a 12 do Casa Pia (que tem dois jogos em atraso e vantagem no confronto direto).
O AVS, que esta sexta-feira empatou 2-2 diante do Rio Ave, esteve duas épocas no principal escalão do futebol nacional.
Já o Alverca mantém os 35 pontos na tabela.
