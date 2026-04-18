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I Liga

Empate não agrada a ninguém

18 abr, 2026 - 20:03

Duas equipas continuam na luta pela permanência.

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O Casa Pia e o Santa Clara empataram 0-0 em partida da jornada 30 da I Liga.

Entre duas equipas que lutam pela permanência, a igualdade não agrada a nenhuma das equipas.

Com este ponto, os “gansos” sobem aos 26 pontos e continuam em lugar de “playoff”. Já os insulares passam a somar 29 pontos.

De recordar que nesta jornada foi confirmada a descida da primeira equipa: o AVS cai para a II Liga.

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