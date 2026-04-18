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Gonçalo Feio. “Empates não vão ser suficientes”

18 abr, 2026 - 16:50

O FC Porto – Tondela está marcado para as 20h30 deste domingo.

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O treinador do Tondela, Gonçalo Feio, reconhece que o FC Porto é favorito, na partida da jornada 30 da I Liga, mas quer pontuar.

"Obviamente que o FC Porto é o favorito, mas é um jogo de futebol e um dos princípios básicos do desporto passa por competir e, com toda a humildade, saber reconhecer o mérito, a capacidade, a qualidade e o favoritismo do adversário que vamos enfrentar. É um jogo de exigência máxima contra uma grande equipa e nós temos que deixar em campo uma imagem que permita aos nossos adeptos, à região, à cidade e ao clube ficarem orgulhosos, competindo pelos pontos, que sabemos que será difícil, e dando mais um passo na nossa missão", disse.

O técnico acrescentou: "Na situação em que estamos, temos de preparar a equipa para ganhar jogos, porque os empates não vão ser suficientes. A partir daí, a forma como estamos a tentar preparar e fazer a equipa crescer é complexa. Temos de ser uma equipa competente, com e sem bola, e criar momentos onde podemos ser perigosos, criar ocasiões de golo, jogando mais próximo da baliza adversária”.

Feio reafirma: "Vamos com muito respeito pelo adversário, mas também com crença, pois o que vejo no treino, dá confiança à minha equipa. Vamos competir com confiança nas armas que temos e sabendo que a equipa acredita no plano de jogo. Cumprindo-o, cada um dos nossos jogadores vai estar mais perto de atingir o seu potencial e mais perto estaremos do resultado que queremos".

O FC Porto – Tondela está marcado para as 20h30 deste domingo.

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