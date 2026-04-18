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Campeonato de Portugal

Liga 3. Já são conhecidas as equipas que vão lutar pela subida

18 abr, 2026 - 18:26

Os oito finalistas vão ser divididos em dois grupos de quatro.

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Terminou a primeira fase do Campeonato de Portugal e está fechado o lote de oito equipas que vão lutar pela subida à Liga 3.

São estas as equipas: Bragança, Vianense, Rebordosa, Leça, Vitória Sernache, Oliveira do Hospital, Louletano e Malveira.

Os conjuntos vão agora ser divididas em dois grupos. Os 1º e 2º classificados de cada série sobem diretamente à Liga 3 e os líderes discutem o título do Campeonato de Portugal.

Fique também a saber quem desce aos Distritais:

Série A:

Fase de subida: Bragança (1.º) e Vianense (2.º).

Despromovidos: Vilaverdense, Ribeira Brava, Monção, Mirandela e São Martinho.

Série B

Fase de subida: Rebordosa (1.º) e Leça (2.º).

Despromovidos: Aparecida, Vila Real, Resende, Gouveia e Anadia.

Série C

Fase de subida: Vitória Sernache (1.º) e Ol. Hospital (2.º).

Despromovidos: Lusitânia Açores, Eléctrico, Marinhense, Samora Correia e Peniche.

Série D

Fase de subida: Louletano (1.º) e Malveira (2.º).

Despromovidos: VG Vidigieira, Comércio e Indústria, Portimonense, Oriental e Moncarapachense.

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