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Campeonato de Portugal
Liga 3. Já são conhecidas as equipas que vão lutar pela subida
18 abr, 2026 - 18:26
Os oito finalistas vão ser divididos em dois grupos de quatro.
Terminou a primeira fase do Campeonato de Portugal e está fechado o lote de oito equipas que vão lutar pela subida à Liga 3.
São estas as equipas: Bragança, Vianense, Rebordosa, Leça, Vitória Sernache, Oliveira do Hospital, Louletano e Malveira.
Os conjuntos vão agora ser divididas em dois grupos. Os 1º e 2º classificados de cada série sobem diretamente à Liga 3 e os líderes discutem o título do Campeonato de Portugal.
Fique também a saber quem desce aos Distritais:
Série A:
Fase de subida: Bragança (1.º) e Vianense (2.º).
Despromovidos: Vilaverdense, Ribeira Brava, Monção, Mirandela e São Martinho.
Série B
Fase de subida: Rebordosa (1.º) e Leça (2.º).
Despromovidos: Aparecida, Vila Real, Resende, Gouveia e Anadia.
Série C
Fase de subida: Vitória Sernache (1.º) e Ol. Hospital (2.º).
Despromovidos: Lusitânia Açores, Eléctrico, Marinhense, Samora Correia e Peniche.
Série D
Fase de subida: Louletano (1.º) e Malveira (2.º).
Despromovidos: VG Vidigieira, Comércio e Indústria, Portimonense, Oriental e Moncarapachense.
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