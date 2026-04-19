  Bola Branca
  • 17 abr, 2026
I Liga

Arouca chega aos 35 pontos e complica contas do Estrela

19 abr, 2026 - 18:00

Tiago Esgaio marcou o único golo do jogo. Veja o resumo da partida.

O Arouca derrotou o Estrela Amadora, por 1-0, em partida da jornada 30 da I Liga.

O único golo da partida foi apontado por Tiago Esgaio, aos 46 minutos.

Com este triunfo, o Arouca chega aos 35 pontos, a marca que costuma dar tranquilidade de manutenção.

Já os tricolores sofrem a terceira derrota consecutiva e complica as suas contas, com apenas 28 pontos.

De recordar que o Casa Pia, em zona de playoff, tem uma partida a menos e pode ultrapassar a equipa da Reboleira em caso de vitória.

