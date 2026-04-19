- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
Em Destaque
I Liga
Arouca chega aos 35 pontos e complica contas do Estrela
19 abr, 2026 - 18:00
Tiago Esgaio marcou o único golo do jogo. Veja o resumo da partida.
O Arouca derrotou o Estrela Amadora, por 1-0, em partida da jornada 30 da I Liga.
O único golo da partida foi apontado por Tiago Esgaio, aos 46 minutos.
Com este triunfo, o Arouca chega aos 35 pontos, a marca que costuma dar tranquilidade de manutenção.
Já os tricolores sofrem a terceira derrota consecutiva e complica as suas contas, com apenas 28 pontos.
De recordar que o Casa Pia, em zona de playoff, tem uma partida a menos e pode ultrapassar a equipa da Reboleira em caso de vitória.
Veja o resumo da partida:
Comentários