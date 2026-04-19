Depois da hora, Rafa meteu o golo: Benfica bate Sporting no dérbi e (para já) está em segundo lugar

Na segunda parte, depois do Benfica ameaçar o 2-0 e já com Debast, Vagiannidis e Quenda em campo, os bicampeões nacionais chegaram ao empate, depois de um golo de Hidemasa Morita. O japonês ainda não tinha marcado esta temporada. A assistência foi do defesa belga Debast, que tinha entrado 12 minutos antes.

Os encarnados marcaram primeiro, por Andreas Schjelderup, de grande penalidade, aos 27 minutos da primeira parte. Antes disso, Luis Suárez, o melhor marcador do campeonato, falhou um penálti. A defesa de Anatoliy Trubin foi decisiva. E os postes também, pois a equipa da casa acabaria por acertar duas vezes nos ferros da baliza do guarda-redes ucraniano.

O Benfica venceu esta noite em Alvalade, por 2-1, com um golo aos 90’+3 de Rafa. A equipa de José Mourinho rouba assim o segundo lugar aos leões, que ainda têm um jogo por disputar, contra o Tondela.

Já José Mourinho, que surpreendeu ao deixar Pavlidis no banco de suplentes, apostou em Anatoliy Trubin, Amar Dedi?, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Franjo Ivanovic, Andreas Schjelderup.

Na reta final do tempo regulamentar, com o Benfica a pressionar a baliza de Rui Silva e o Sporting aqui e ali a responder com ataques rápidos, o protagonista foi Leandro Barreiro, que teve tudo para marcar o segundo golo da equipa de vermelho, mas com a baliza escancarada tocou com o pé esquerdo para as nuvens. O cruzamento de Lukebakio foi primoroso.

O drama chegou depois, já para lá da hora, com a técnica de Rafa a ser decisiva: receção perfeita na área do Sporting e desvio para a baliza de Rui Silva. Francisco Trincão ainda ameaçou com aquela canhota especial, mas a bola passou do lado errado do poste.

Contas feitas, os encarnados roubam o segundo lugar ao Sporting e ficam a quatro pontos do FC Porto, que joga esta noite contra o Tondela, no Dragão, a partir das 20h30. Já o Sporting, com menos um jogo, estaciona agora no terceiro lugar com 71 pontos, podendo ficar esta noite a oito pontos dos dragões e, no melhor dos cenários, reduzir em breve para cinco pontos, complicando muito a luta pelo título.