Gonçalo Feio. "Crença total de que no fim vamos conseguir cumprir a missão"

O treinador do Tondela, Gonçalo Feio, elogiou o FC Porto, diz que gostou de vários momentos da sua equipa no Dragão e acredita na manutenção.

A partida

“Acho que houve momentos muito bons, tanto numa como noutra parte, tal como houve momentos maus que temos de corrigir. Jogámos contra uma grande equipa, que é líder do campeonato desde a primeira jornada até hoje, e obviamente que nos criaram problemas. Mas estou contente com os meus jogadores. Obviamente que estou contente com o resultado, porque lutamos sempre para ganhar, mas não faltou entrega, nem princípios. Tivemos algumas longas posses em meio-campo contrário, mas faltou-nos entrada na área. Com naturalidade, o FC Porto empurra-nos para trás, mas tivemos um grande homem na baliza e também uma equipa solidária à frente dele. Na primeira parte tivemos algumas dificuldades a fechar as zonas laterais. Corrigimos ao intervalo, mas o primeiro golo surge assim, de uma bola que não fechamos bem no meio depois da basculação. Depois, uma bola que até parecia controlada, acaba por dar o 2-0, e passámos a ter outros momentos interessantes com bola”.

Adversário

“Parabéns ao FC Porto, que é um justo vencedor, mas dizer que quando começámos esta caminhada há três semanas sabíamos que tínhamos estes três jogos dificílimos. Agora vêm outro tipo de jogos, com rivais diretos, e sinto a equipa unida e preparada. É com muita confiança que vamos encarar os jogos que temos pela frente, com crença total de que no fim vamos conseguir cumprir a missão”.

Três centrais

“Já no último jogo tivemos momentos de três centrais no momento defensivo. Um treinador tem um leque de jogadores com as suas características individuais e depois, pensando no cenário que vamos encontrar, a qualidade do rival, tomamos decisões. Tendo o respeito que tínhamos de ter pelo FC Porto e pela forma como queríamos aproveitar os espaços por fora com um bloco baixo, como por dentro com os laterais a darem cobertura, optámos assim. A força de uma equipa passa pela envolvência dos jogadores e ter o maior número possível perto do seu rendimento máximo. Neste momento, estas três semanas não nos permitiram ganhar muitos pontos, mas permitiram-nos construir uma equipa e ter soluções e respostas para diferentes cenários que possamos encontrar até ao final da temporada”.

O FC Porto venceu o Tondela, por 2-0, em partida da jornada 30 da I Liga.