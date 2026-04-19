- Bola Branca 18h16
- 17 abr, 2026
-
VAR Bola Branca
Nota 5 para João Pinheiro. “Boas decisões nos lances capitais”
19 abr, 2026 - 21:53
Leia o resumo da análise de Tiago Rocha, VAR Bola Branca, no Sporting - Benfica.
O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 5 a João Pinheiro, árbitro do Estoril – FC Porto, partida da jornada 30 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem da nota máxima ao árbitro que vai ao Mundial porque “esteve sempre bem em todas as decisões capitais”.
Aos 14 minutos, é assinalado penálti por pisão de Aursnes a Trincão. “Bem assinalado, com boa ajuda do VAR”.
Aos 25 minutos, pénalti assinalado por mão de Morita. Estava em “posição não natural”.
Aos 31 minutos, Ivanovic sente contacto, mas não há infração.
Aos 36 minutos, o amarelo a Hjulmand é “bem mostrado, por protestos”.
Já na segunda parte, há um golo anulado aos leões por fora de jogo.
Por isso, Nota 5.
Dentro das quatro linhas, o Benfica venceu o Sporting, em Alvalade, por 2-1.
- Recorde os melhores momentos do Sporting - Benfica
- Depois da hora, Rafa meteu o golo: Benfica bate Sporting no dérbi e (para já) está em segundo lugar
- Rui Borges: “O empate não servia, queríamos ganhar. O futebol é cruel e inglório”
- Mourinho: "O Sporting foi Sporting, joga muito. O Benfica fez, estrategicamente, um jogo fantástico"
- Luis Suárez pediu para ir à flash interview: “Quero pedir desculpa aos adeptos, não mereciam esta tristeza"
- Aursnes e o que vem aí: “Não está nas nossas mãos, a única coisa que podemos fazer é ganhar os nossos jogos"
