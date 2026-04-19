Saiba os horários da próxima jornada da Liga Portugal
19 abr, 2026 - 14:41 • Redação
Benfica é o primeiro a entrar em campo ao receber na Luz o Moreirense.
A Liga Portugal divulgou, este domingo, os horários para a 31.ª jornada.
O Benfica joga no sábado, 25 de abril, com o Moreirense. O encontro no Estádio da Luz terá pontapé de saída às 18h00.
No dia seguinte, entram em campo FC Porto e Sporting. Os dragões jogam na Reboleira às 18h00, exatamente à mesma hora em que o Sporting de Braga defronta o Santa Clara nos Açores. Mais tarde, às 20h30, o Sporting joga no reduto do já despromovido AVS.
A próxima jornada da Liga encerra na segunda-feira, 27 de abril, com a receção do Gil Vicente ao Casa Pia.
Os horários da 31.ª jornada da Liga:
Sexta-feira, 24 de abril
Alverca – Arouca, 20h15 – Sport TV
Sábado, 25 de abril
Tondela – Nacional, 15h30 – Sport TV
Benfica – Moreirense, 18h00 – BTV
Vitória – Rio Ave, 20h30 – Sport TV
Domingo, 26 de abril
Estoril – Famalicão, 15h30 – Sport TV
Santa Clara – Sp. Braga, 18h00 – Sport TV
Estrela da Amadora – FC Porto, 18h00 – Sport TV
AVS – Sporting, 20h30 – Sport TV
Segunda-feira, 27 de abril
Gil Vicente – Casa Pia, 20h15 – Sport TV
