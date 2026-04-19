Saiba os horários da próxima jornada da Liga Portugal

19 abr, 2026 - 14:41 • Redação

Benfica é o primeiro a entrar em campo ao receber na Luz o Moreirense.

A Liga Portugal divulgou, este domingo, os horários para a 31.ª jornada.

O Benfica joga no sábado, 25 de abril, com o Moreirense. O encontro no Estádio da Luz terá pontapé de saída às 18h00.

No dia seguinte, entram em campo FC Porto e Sporting. Os dragões jogam na Reboleira às 18h00, exatamente à mesma hora em que o Sporting de Braga defronta o Santa Clara nos Açores. Mais tarde, às 20h30, o Sporting joga no reduto do já despromovido AVS.

A próxima jornada da Liga encerra na segunda-feira, 27 de abril, com a receção do Gil Vicente ao Casa Pia.

Os horários da 31.ª jornada da Liga:

Sexta-feira, 24 de abril

Alverca – Arouca, 20h15 – Sport TV

Sábado, 25 de abril

Tondela – Nacional, 15h30 – Sport TV

Benfica – Moreirense, 18h00 – BTV

Vitória – Rio Ave, 20h30 – Sport TV

Domingo, 26 de abril

Estoril – Famalicão, 15h30 – Sport TV

Santa Clara – Sp. Braga, 18h00 – Sport TV

Estrela da Amadora – FC Porto, 18h00 – Sport TV

AVS – Sporting, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 27 de abril

Gil Vicente – Casa Pia, 20h15 – Sport TV

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)