Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Braga empata nos descontos e reforça quarto lugar

20 abr, 2026 - 00:22

Ricardo Horta marcou aos 90+9.

A+ / A-

O Sp. Braga empatou 2-2 contra o Famalicão e reforça o quarto lugar na I Liga.

O golo decisivo, nos descontos, foi apontado por Ricardo Horta, aos 90+9.

Fran Navarro abriu o marcador, logo aos dois minutos, para os arsenalistas, mas os famalicenses deram a volta ao marcador, com tentos de Gil Dias, aos 40, e Rafa Soares, aos 65.

Após este embate (e empate), o Sp. Braga sobe aos 53 pontos (e menos um jogo), enquanto o Famalicão com 48 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, sexto.

Veja o resumo da partida:

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)