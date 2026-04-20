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I Liga
Braga empata nos descontos e reforça quarto lugar
20 abr, 2026 - 00:22
Ricardo Horta marcou aos 90+9.
O Sp. Braga empatou 2-2 contra o Famalicão e reforça o quarto lugar na I Liga.
O golo decisivo, nos descontos, foi apontado por Ricardo Horta, aos 90+9.
Fran Navarro abriu o marcador, logo aos dois minutos, para os arsenalistas, mas os famalicenses deram a volta ao marcador, com tentos de Gil Dias, aos 40, e Rafa Soares, aos 65.
Após este embate (e empate), o Sp. Braga sobe aos 53 pontos (e menos um jogo), enquanto o Famalicão com 48 pontos, mais dois do que o Gil Vicente, sexto.
Veja o resumo da partida:
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