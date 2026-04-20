Já há árbitro para o FC Porto-Sporting da Taça de Portugal

O árbitro Miguel Nogueira foi nomeado para dirigir o clássico entre FC Porto e Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça Portugal, agendado para quarta-feira, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O juiz da associação de Lisboa, de 32 anos, terá como assistentes Paulo Brás e Nuno Pires, enquanto João Gonçalves foi designado para quarto árbitro e João Malheiro Pinto será o videoárbitro (VAR).

Será o segundo clássico que o árbitro natural de Braga irá apitar, e novamente no Estádio do Dragão, depois de se ter estreado num jogo ‘grande’ em 05 de outubro do ano passado, na receção dos ‘dragões’ ao Benfica, da oitava jornada da I Liga, que terminou empatado 0-0.

De resto, este foi o único encontro do FC Porto que Miguel Nogueira dirigiu esta temporada, tendo, por outro lado, arbitrado por três vezes o Sporting, nomeadamente nas vitórias dos ‘leões’ diante do Paços de Ferreira (3-2), na terceira eliminatória da prova ‘rainha’, e do Vitória de Guimarães (4-1), para a I Liga, bem como no empate em Braga (2-2), que decorreu poucos dias após o clássico da primeira mão.

Os lisboetas, detentores da Taça de Portugal, entram na segunda mão das meias-finais em vantagem, face ao triunfo por 1-0 no Estádio José Alvalade, em 03 de março, com um golo do colombiano Luis Suárez, de grande penalidade.

FC Porto e Sporting jogam na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto.

Já o encontro da segunda mão da outra meia-final, entre Torreense e Fafe, equipas da II Liga e Liga 3, respetivamente, marcado para quinta-feira, também às 20:45, em Torres Vedras, será dirigido por Gustavo Correia, da associação do Porto.

Este duelo acontece mais de dois meses depois de os 'resistentes' em prova do segundo e terceiro escalões terem empatado 1-1, no Minho, no dia 04 de fevereiro.

A final da Taça de Portugal joga-se em 24 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.