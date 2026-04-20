Litos pede à Câmara Municipal do Porto que compre o Estádio do Bessa

Litos, antigo jogador do Boavista, apela à Câmara Municipal do Porto que compre o Estádio do Bessa, que vai a leilão entre 27 de abril e 20 de maio.

Depois do clube ter declarado insolvência, vários ativos do clube foram colocados em leilão, um deles será o Estádio do Bessa, inaugurado em 2003 depois de ter sido reconstruído para o Euro2004.

"O meu apelo é que a câmara tivesse a prioridade de adquirir o estádio e fazer renascer um boavista do zero, ajudar. É um dos clubes mais emblemáticos do país e da cidade do Porto. A câmara podia ter uma posiçao forte", apela, à Renascença.



Segundo o jornal "A Bola", citando a leiloeira LEILOSOC Worldwide, a licitação do estádio começa nos 37,8 milhões de euros, sendo que o leilão do complexo desportivo arranca nos 6,7 milhões.

O antigo defesa central dos axadrezados, formado no clube e parte da geração que venceu o título em 2001, lamenta a situação que o clube vive: "Nem tenho palavras para esta situação que o Boavista vai passar, até o próprio estádio vai ser leiloado. É dramático para mim, estou numa situação de grande tristeza."

Depois de empréstimos no Campomaiorense, Estoril e RIo Ave, Litos fez seis temporadas na equipa principal do Bessa, pela qual fez mais de 200 jogos.

Deixou quase três milhões de euros nos cofres do clube ao transferir-se para o Málaga, que foi o convidado do Boavista para a inauguração do novo Bessa.

"Foi uma grande alegria e um orgulho ter estado na inauguração a representar o Málaga, é um estádio que é lindíssimo e é a minha segunda casa", acrescenta.

Depois da despromoção desportiva na época passada da I Liga, o Boavista capitulou. Devido aos problemas financeiros que o clube atravessa, Liga e FPF recusaram a inscrição da SAD, que caiu para os campeonatos distritais da AF Porto.

O clube criou uma nova equipa, começando da última divisão distrital, mas desistiu da participação. A SAD não sobreviveu no mais alto escalão distrital e foi despromovido.

A claque do clube começou um projeto próprio, Panteras Negras FC, e conseguiram a subida de divisão.