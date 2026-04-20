Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 2 para Cláudio Pereira. “Demasiados erros”

20 abr, 2026 - 00:07

Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no FC Porto - Tondela.

A+ / A-

O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Cláudio Pereira, árbitro do FC Porto - Tondela, partida da jornada 30 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Cláudio Pereira cometeu demasiados erros e dependeu em demasia dos seus assistentes.

Na primeira parte, o árbitro começou por errar ao assinalar penálti a favor dos dragões, depois bem revertido após intervenção do VAR.

Depois errou ao não marcar penálti a favor do FC Porto. Inicialmente assinalou falta fora da área.

O terceiro erro grava do primeiro tempo foi o cartão amarelo a Bednarek quando a falta foi cometida por Kiwior.

Já na segunda parte foram menos os erros e menos notórios.

Com tudo isto, nota 2 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Tondela, por 2-0.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

