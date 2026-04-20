Nota 2 para Cláudio Pereira. “Demasiados erros”
20 abr, 2026 - 00:07
Leia o resumo da análise de José Leirós, VAR Bola Branca, no FC Porto - Tondela.
O videoárbitro Bola Branca, José Leirós, dá nota 2 a Cláudio Pereira, árbitro do FC Porto - Tondela, partida da jornada 30 da I Liga.
O especialista da Renascença em arbitragem considera que Cláudio Pereira cometeu demasiados erros e dependeu em demasia dos seus assistentes.
Na primeira parte, o árbitro começou por errar ao assinalar penálti a favor dos dragões, depois bem revertido após intervenção do VAR.
Depois errou ao não marcar penálti a favor do FC Porto. Inicialmente assinalou falta fora da área.
O terceiro erro grava do primeiro tempo foi o cartão amarelo a Bednarek quando a falta foi cometida por Kiwior.
Já na segunda parte foram menos os erros e menos notórios.
Com tudo isto, nota 2 para a equipa de arbitragem.
Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Tondela, por 2-0.
