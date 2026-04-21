Panteras Negras tentam travar em tribunal venda do Estádio do Bessa

A associação Panteras Negras vai recorrer aos tribunais para impugnar a venda judicial do património do Boavista, acusando a direção de "incompetência absoluta" e "inação" perante o processo de insolvência, anunciou esta terça-feira a claque axadrezada. Em causa está o processo de insolvência do clube campeão nacional de futebol em 2000/01, com o agendamento para a próxima semana do leilão do Estádio do Bessa e do complexo desportivo adjacente, no Porto. Em comunicado, a claque afeta ao clube portuense diz estar a trabalhar com o seu departamento jurídico para "requerer a nulidade total do processo de insolvência" e suspender a alienação de ativos, visando travar o que classificam como um "desfecho catastrófico". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Não permitiremos que o património, erguido com o suor de gerações, seja entregue sem que todas as instâncias de defesa sejam esgotadas", lê-se no documento, no qual destacam o papel da claque como "guardiã da mística" face ao que consideram ser o risco de desmantelamento do clube centenário.

A reação da claque surge um dia após o anúncio de que o Estádio do Bessa e o seu complexo desportivo serão vendidos em leilão eletrónico pelo valor base de 38 milhões de euros. O leilão ocorre num momento de "morte lenta" da instituição que acumula dívidas superiores a 150 milhões de euros. No comunicado assinado pelo presidente da associação, Nuno Fonseca, o grupo de adeptos dirige duras críticas à atual direção do Boavista, acusando-a de seguir uma "estratégia suicida" ao avançar para a insolvência sem garantir a aprovação prévia de um plano de recuperação, expondo o clube a um "abismo jurídico sem rede de segurança". "A direção limitou-se até agora a assistir ao desenrolar do processo de insolvência, nada fazendo de concreto para salvaguardar os bens do Boavista Futebol Clube", acusam os Panteras Negras, apontando ainda a falta de transparência sobre "investidores fantasma" e "promessas vagas" de injeção de capital que nunca se concretizaram. A claque estende a responsabilidade ao Conselho Geral do clube, defendendo que os seus membros serão "tão culpados por esta catástrofe" como a direção se continuarem a "caucionar este caminho de destruição".