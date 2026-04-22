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Futebol Nacional
Álvaro Pacheco e jogo com o SC Braga: "Queremos ser campeões durante 90 minutos"
22 abr, 2026 - 17:11 • Lusa
O Casa Pia, 16.º, com 26 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 53, na quinta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo em atraso da 26.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
O Casa Pia quer ser "campeão durante 90 minutos" na receção ao Sporting de Braga, em jogo em atraso da 26.ª jornada da I Liga de futebol, afirmou hoje o treinador Álvaro Pacheco.
"Nestes sete jogos sem vencer, tirando com o Estrela da Amadora, que foi superior a nós, todos foram equilibrados, competitivos e podiam cair para os dois lados. Faltou-nos uma maior tranquilidade e lucidez para, nos momentos críticos, tomar as melhores decisões. Amanhã [quinta-feira], queremos ser campeões durante 90 minutos e teremos oportunidade de demonstrar essa vontade", realçou o técnico, apelando ainda à tranquilidade e lucidez.
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Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Álvaro Pacheco começou por felicitar o Sporting de Braga "pela excelente campanha que tem feito" na Liga Europa, na qual alcançou as meias-finais, e, como tal, espera um adversário forte.
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"Esperamos um Sporting de Braga à sua imagem, com a mentalidade de campeão para conquistar os três pontos e dar continuidade ao excelente trabalho da época. O segredo é focarmo-nos em nós. Estamos muito motivados para este jogo e com uma vontade muito grande de vencer. Temos essa crença, o importante é focar no que somos, no nosso crescimento e na capacidade de produção em casa", frisou.
Os 'gansos' não vencem há sete jornadas, mas, por outro lado, ainda não sabem o que é sair derrotados de Rio Maior sob o comando de Álvaro Pacheco, explicando que a equipa está já mais familiarizada com o estádio, por lá treinar regularmente.
"Começámos a treinar lá com alguma regularidade e, antes, o Casa Pia não o fazia. Os jogadores sentem-se mais familiarizados com o estádio, e também tem a ver com a cultura, identidade, filosofia e mentalidade que queremos incutir. Estão a sentir-se confortáveis e a demonstrar consistência exibicional e até de resultados. Têm de estar tranquilos, lúcidos e focados no que controlam na partida", reforçou.
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Ricardo Batista e José Fonte continuam lesionados e Abdu Conté ainda treinou de forma condicionada, o que o afasta das opções para esta partida, enquanto João Marques também não está disponível, por estar emprestado pelo adversário.
"O João Marques foi capaz de passar por algumas adversidades, adaptou-se e deu o 'salto' para o presente e para a carreira dele. Temos um plantel vasto e jogadores para o substituir. Sei quem vai jogar, mas não vou dizer. O mais importante é vê-los a treinar, a motivação que têm e no jogo serem eles", disse o treinador, de 54 anos.
O Casa Pia, 16.º, com 26 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 53, na quinta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo em atraso da 26.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
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