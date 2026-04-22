Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Álvaro Pacheco e jogo com o SC Braga: "Queremos ser campeões durante 90 minutos"

22 abr, 2026 - 17:11 • Lusa

O Casa Pia, 16.º, com 26 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 53, na quinta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo em atraso da 26.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

A+ / A-

O Casa Pia quer ser "campeão durante 90 minutos" na receção ao Sporting de Braga, em jogo em atraso da 26.ª jornada da I Liga de futebol, afirmou hoje o treinador Álvaro Pacheco.

"Nestes sete jogos sem vencer, tirando com o Estrela da Amadora, que foi superior a nós, todos foram equilibrados, competitivos e podiam cair para os dois lados. Faltou-nos uma maior tranquilidade e lucidez para, nos momentos críticos, tomar as melhores decisões. Amanhã [quinta-feira], queremos ser campeões durante 90 minutos e teremos oportunidade de demonstrar essa vontade", realçou o técnico, apelando ainda à tranquilidade e lucidez.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Álvaro Pacheco começou por felicitar o Sporting de Braga "pela excelente campanha que tem feito" na Liga Europa, na qual alcançou as meias-finais, e, como tal, espera um adversário forte.

Carlos Vicens: "Nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento"

Futebol Nacional

Carlos Vicens: "Nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento"

Sporting de Braga, quarto classificado, com 53 pon(...)

"Esperamos um Sporting de Braga à sua imagem, com a mentalidade de campeão para conquistar os três pontos e dar continuidade ao excelente trabalho da época. O segredo é focarmo-nos em nós. Estamos muito motivados para este jogo e com uma vontade muito grande de vencer. Temos essa crença, o importante é focar no que somos, no nosso crescimento e na capacidade de produção em casa", frisou.

Os 'gansos' não vencem há sete jornadas, mas, por outro lado, ainda não sabem o que é sair derrotados de Rio Maior sob o comando de Álvaro Pacheco, explicando que a equipa está já mais familiarizada com o estádio, por lá treinar regularmente.

"Começámos a treinar lá com alguma regularidade e, antes, o Casa Pia não o fazia. Os jogadores sentem-se mais familiarizados com o estádio, e também tem a ver com a cultura, identidade, filosofia e mentalidade que queremos incutir. Estão a sentir-se confortáveis e a demonstrar consistência exibicional e até de resultados. Têm de estar tranquilos, lúcidos e focados no que controlam na partida", reforçou.

Jorge Mendes ofereceu Mourinho ao Real Madrid? Jornal diz que sim

Espanha

Jorge Mendes ofereceu Mourinho ao Real Madrid? Jornal diz que sim

Real Madrid estará à procura de treinador e o técn(...)

Ricardo Batista e José Fonte continuam lesionados e Abdu Conté ainda treinou de forma condicionada, o que o afasta das opções para esta partida, enquanto João Marques também não está disponível, por estar emprestado pelo adversário.

"O João Marques foi capaz de passar por algumas adversidades, adaptou-se e deu o 'salto' para o presente e para a carreira dele. Temos um plantel vasto e jogadores para o substituir. Sei quem vai jogar, mas não vou dizer. O mais importante é vê-los a treinar, a motivação que têm e no jogo serem eles", disse o treinador, de 54 anos.

O Casa Pia, 16.º, com 26 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 53, na quinta-feira, às 19:00, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo em atraso da 26.ª ronda da I Liga de futebol, com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)