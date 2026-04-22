Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Carlos Vicens: "Nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento"

22 abr, 2026 - 14:49 • Lusa

Sporting de Braga, quarto classificado, com 53 pontos, e Casa Pia, 16.º, com 26, ambos com menos um jogo, defrontam-se a partir das 19h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior.

A+ / A-

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, disse esta quarta-feira esperar que o ‘aflito’ Casa Pia encare “como se fosse uma final” o jogo de quinta-feira, em atraso da 26.ª jornada da I Liga de futebol.

A equipa lisboeta não vence há sete jornadas seguidas e está em posição de play-off para a manutenção, mas, no seu reduto, impôs a única derrota do líder FC Porto no campeonato esta época (2-1) e tirou também pontos ao Benfica (1-1).

“Eles têm cinco jogos para tentar sacar o maior número de pontos e, independentemente do rival que terão pela frente, já mostraram que o podem fazer diante de equipas do mais alto nível do futebol português. Não tenho dúvidas que vão encarar este jogo como se fosse uma final, gerindo bem os tempos do jogo à sua maneira, colocando um jogo lento por momentos e teremos que nos impor com a nossa ambição, energia e capacidade de competir”, afirmou o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Carlos Vicens disse esperar “um jogo difícil diante de um Casa Pia que, em casa, na Liga, não perde desde 29 de novembro e recebeu equipa com o FC Porto e o Benfica”.

Porto-Sporting no dia do lançamento da campanha 'Stop à Violência' é "mera coincidência", diz Proença

Futebol Nacional

Porto-Sporting no dia do lançamento da campanha 'Stop à Violência' é "mera coincidência", diz Proença

Presidente da FPF foi o anfitrião do lançamento da(...)

O treinador salientou “o contexto” dos bracarenses irem disputar o 54.º jogo esta temporada e vão ultrapassar os 60: "isso fala sobre o esforço e o trabalho deste grupo de jogadores para alcançar os objetivos da temporada".

"Estamos muito focados neste último mês, em que praticamente não há descanso, para darmos a melhor versão a cada três dias. Colocamos muito foco na recuperação e na análise para dar a informação aos jogadores e nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento”, disse.

A partida foi adiada por causa da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Ferencváros, que os minhotos venceram por 4-0 e, com o acerto do calendário, o Sporting de Braga pode aumentar a vantagem para o quinto classificado, o Famalicão, com o qual tem ainda vantagem no confronto direto, para seis pontos (em caso de empate) ou oito (se ganhar), e dar quase por garantido o quarto lugar.

“O Porto está mais forte animicamente, mas o Sporting fará das tripas coração para salvar a época”

Taça de Portugal

“O Porto está mais forte animicamente, mas o Sporting fará das tripas coração para salvar a época”

Nélson, o antigo lateral que esteve dos dois lados(...)

Ainda assim, Carlos Vicens recusa pensar já no Friburgo e nas meias-finais da Liga Europa: “O meu foco está única e exclusivamente no jogo de amanhã [quinta-feira], que nos vai apresentar dificuldades suficientes para que não desviemos a nossa atenção, também porque o quarto lugar está por confirmar e temos que somar o maior número de pontos por isso”.

Zalazar, que tem falhado os últimos jogos devido a lesão, “está há quase uma semana a trabalhar com a equipa de forma normal” e deve ser convocado, tal como Gabri Martínez, que cumpriu castigo diante do Famalicão.

Já Niakaté, Barisic e Diego Rodrigues (lesionados), são baixas certas. Arrey-Mbi, a recuperar de lesão no joelho direito, continua a evoluir e Carlos Vicens disse não descartar poder chamar o central alemão.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 53 pontos, e Casa Pia, 16.º, com 26, ambos com menos um jogo, defrontam-se a partir das 19h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)