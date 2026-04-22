Carlos Vicens: "Nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento"

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, disse esta quarta-feira esperar que o ‘aflito’ Casa Pia encare “como se fosse uma final” o jogo de quinta-feira, em atraso da 26.ª jornada da I Liga de futebol. A equipa lisboeta não vence há sete jornadas seguidas e está em posição de play-off para a manutenção, mas, no seu reduto, impôs a única derrota do líder FC Porto no campeonato esta época (2-1) e tirou também pontos ao Benfica (1-1). “Eles têm cinco jogos para tentar sacar o maior número de pontos e, independentemente do rival que terão pela frente, já mostraram que o podem fazer diante de equipas do mais alto nível do futebol português. Não tenho dúvidas que vão encarar este jogo como se fosse uma final, gerindo bem os tempos do jogo à sua maneira, colocando um jogo lento por momentos e teremos que nos impor com a nossa ambição, energia e capacidade de competir”, afirmou o técnico espanhol, em conferência de imprensa. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Carlos Vicens disse esperar “um jogo difícil diante de um Casa Pia que, em casa, na Liga, não perde desde 29 de novembro e recebeu equipa com o FC Porto e o Benfica”.

O treinador salientou “o contexto” dos bracarenses irem disputar o 54.º jogo esta temporada e vão ultrapassar os 60: "isso fala sobre o esforço e o trabalho deste grupo de jogadores para alcançar os objetivos da temporada". "Estamos muito focados neste último mês, em que praticamente não há descanso, para darmos a melhor versão a cada três dias. Colocamos muito foco na recuperação e na análise para dar a informação aos jogadores e nunca utilizaremos o calendário como desculpa, mesmo não estando a 100 por cento”, disse. A partida foi adiada por causa da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Ferencváros, que os minhotos venceram por 4-0 e, com o acerto do calendário, o Sporting de Braga pode aumentar a vantagem para o quinto classificado, o Famalicão, com o qual tem ainda vantagem no confronto direto, para seis pontos (em caso de empate) ou oito (se ganhar), e dar quase por garantido o quarto lugar.