I Liga
Hélder Carvalho no Estrela – FC Porto
22 abr, 2026 - 16:01
Conheça a lista completa de árbitros para a jornada 31 da I Liga.
O árbitro Hélder Carvalho vai dirigir o Estrela Amadora – FC Porto em partida da jornada 31 da I Liga.
Lista de árbitros:
Alverca-Arouca
Árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Soares
Tondela-Nacional
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Tiago Martins
Benfica-Moreirense
Árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Manuel Oliveira
V. Guimarães-Rio Ave
Árbitro: David Silva
VAR: Pedro Ferreira
Estoril-Famalicão
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: Cláudia Ribeiro
Santa Clara-Sp. Braga
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Manuel Mota
Estrela Amadora-FC Porto
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Luís Ferreira
AVS-Sporting
Árbitro: Pedro Ramalho
VAR: João Casegas
Gil Vicente-Casa Pia
Árbitro: Bruno Costa
VAR: João Malheiro Pinto
