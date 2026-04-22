I Liga

Hélder Carvalho no Estrela – FC Porto

22 abr, 2026 - 16:01

Conheça a lista completa de árbitros para a jornada 31 da I Liga.

O árbitro Hélder Carvalho vai dirigir o Estrela Amadora – FC Porto em partida da jornada 31 da I Liga.

Lista de árbitros:

Alverca-Arouca

Árbitro: Diogo Rosa

VAR: Rui Soares

Tondela-Nacional

Árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Tiago Martins

Benfica-Moreirense

Árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Manuel Oliveira

V. Guimarães-Rio Ave

Árbitro: David Silva

VAR: Pedro Ferreira

Estoril-Famalicão

Árbitro: Carlos Macedo

VAR: Cláudia Ribeiro

Santa Clara-Sp. Braga

Árbitro: Luís Godinho

VAR: Manuel Mota

Estrela Amadora-FC Porto

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Luís Ferreira

AVS-Sporting

Árbitro: Pedro Ramalho

VAR: João Casegas

Gil Vicente-Casa Pia

Árbitro: Bruno Costa

VAR: João Malheiro Pinto

