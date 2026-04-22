Taça de Portugal
Luís Tralhão, treinador do Torreense: "Aconteça o que acontecer a época já é espetacular, mas queremos muito mais"
22 abr, 2026 - 14:32 • Lusa
Depois do empate a uma bola com o Fafe na primeira mão, os ‘azuis grená’ procuram atingir um feito que apenas conseguiram por uma vez e na já longínqua temporada de 1955/56.
O treinador Luís Tralhão admitiu esta quarta-feira que o Torreense, da II Liga, terá de se apresentar no “máximo” das qualidades para ultrapassar o Fafe, da Liga 3, e regressar à final da Taça de Portugal de futebol volvidos 70 anos.
“Temos de estar no máximo das nossas qualidades. O Fafe colocou-nos muitas dificuldades na primeira mão e uma equipa que elimina três clubes da I Liga já provou que está com muito mérito nesta fase da competição”, sublinhou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão da meia-final, marcado para quinta-feira, às 20:45, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Depois do empate a uma bola na primeira mão, disputada em 4 de fevereiro, no Minho, os ‘azuis grená’ procuram atingir um feito que apenas conseguiram por uma vez e na já longínqua temporada de 1955/56, em que acabariam por perder no duelo decisivo para o FC Porto (2-0).
“Aconteça o que acontecer amanhã [quinta-feira], a época já é espetacular, mas queremos muito mais. E muito mais é chegar à final da Taça e continuar a lutar pela subida de divisão”, sublinhou o técnico, que não poderá contar com o contributo do extremo Manu Pozo, melhor marcador da equipa que estará ausente até final da época devido a lesão.
No percurso até à meia-final, a equipa de Torres Vedras teve de eliminar o primodivisionário Casa Pia (1-2), assim como União de Leiria (3-1), Lusitânia de Lourosa (0-1) e Oliveirense (5-4 nas grandes penalidades, depois do 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento), sendo os últimos três adversários no segundo escalão, em que o Torreense continua na luta pelos lugares cimeiros.
Com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto, o embate entre Torreense e Fafe – cuja lotação já está esgotada – determinará o adversário de FC Porto ou Sporting, equipas que se defrontam hoje no Estádio do Dragão, a partir das 20h45 horas, na segunda mão da outra meia-final, para a qual os ‘leões’ partem em vantagem após o triunfo em Alvalade (1-0).
