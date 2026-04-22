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Taça de Portugal
Mário Ferreira, treinador do Fafe: "A responsabilidade é da equipa da II Liga a lutar pela subida"
22 abr, 2026 - 14:39 • Lusa
O Fafe visita o Torreense em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para quinta-feira, às 20h45, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, com arbitragem de Gustavo Correia.
O treinador Mário Ferreira afirmou esta quarta-feira que o Fafe está preparado para contrariar o favoritismo do Torreense, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que vai decidir o acesso à final na quinta-feira.
Após o empate em Fafe (1-1), na primeira mão, realizada em 4 de fevereiro, a equipa da Liga 3 desloca-se a Torres Vedras para defrontar o terceiro classificado da II Liga, em posição de acesso ao play-off de subida, e está disposta a apresentar-se da “melhor forma possível”, embora o favoritismo pertença ao adversário.
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“Há favoritos e o favorito é o Torreense. Temos de ser sérios e honestos. Estamos num nível inferior, apesar de a Liga 3 estar a crescer. Dentro das nossas possibilidades, vamos olhar para o plano estratégico. A responsabilidade é da equipa da II Liga, que está a lutar pela subida de divisão”, disse, na antevisão ao encontro marcado para as 20h45.
Embora a formação do Oeste esteja numa fase decisiva da II Liga, com objetivos em aberto, ao contrário dos minhotos, que já asseguraram a manutenção no terceiro escalão, o treinador lembrou que o encontro de quinta-feira tem “características diferentes” dos respetivos campeonatos.
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“[Espero um Torreense] muito forte. Tem uma capacidade ofensiva muito grande. Joga no seu terreno com uma intensidade muito elevada e vai-nos dar muito trabalho. A questão do campeonato não vai estar neste jogo. Esperamos um Torreense com capacidade para ser forte e defender bem em vários momentos”, detalhou.
Mário Ferreira admitiu, contudo, que o facto de o conjunto ‘aurinegro’ ter garantido a permanência na Liga 3 a duas jornadas do fim originou “uma semana mais tranquila em termos de ansiedade e nervosismo”, que dá “mais conforto e tranquilidade” aos jogadores para se focarem no “plano estratégico”.
Ciente de que a eficácia nas bolas paradas foi decisiva para a campanha do Fafe, que eliminou os primodivisionários Moreirense, Arouca e Sporting de Braga, semifinalista da Liga Europa, Mário Ferreira disse ter trabalhado esse momento do jogo, assim como as grandes penalidades.
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Agradado com o “trajeto histórico” dos minhotos, que alcançaram as meias-finais da ‘prova rainha’ pela terceira vez e procuram uma inédita final, o técnico salientou ainda que os 419 adeptos fafenses esperados em Torres Vedras vão contribuir para “uma boa festa do futebol”.
“Conseguimos criar uma simbiose com os adeptos e a cidade. Vamos ter menos adeptos do que em casa, mas vão ser muito bons. Independentemente do que aconteça, jogadores, equipa técnica e adeptos estarão preparados para lidar com todos os momentos do jogo”, disse.
O Fafe visita o Torreense em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para quinta-feira, às 20h45, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.
O vencedor dessa meia-final defronta, na final, Sporting ou FC Porto, equipas que se defrontam esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 20:45, em desafio da segunda mão, após os ‘leões’ terem vencido em Alvalade na primeira mão, por 1-0.
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