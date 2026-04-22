Mário Ferreira, treinador do Fafe: "A responsabilidade é da equipa da II Liga a lutar pela subida"

O treinador Mário Ferreira afirmou esta quarta-feira que o Fafe está preparado para contrariar o favoritismo do Torreense, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, que vai decidir o acesso à final na quinta-feira. Após o empate em Fafe (1-1), na primeira mão, realizada em 4 de fevereiro, a equipa da Liga 3 desloca-se a Torres Vedras para defrontar o terceiro classificado da II Liga, em posição de acesso ao play-off de subida, e está disposta a apresentar-se da “melhor forma possível”, embora o favoritismo pertença ao adversário. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Há favoritos e o favorito é o Torreense. Temos de ser sérios e honestos. Estamos num nível inferior, apesar de a Liga 3 estar a crescer. Dentro das nossas possibilidades, vamos olhar para o plano estratégico. A responsabilidade é da equipa da II Liga, que está a lutar pela subida de divisão”, disse, na antevisão ao encontro marcado para as 20h45. Embora a formação do Oeste esteja numa fase decisiva da II Liga, com objetivos em aberto, ao contrário dos minhotos, que já asseguraram a manutenção no terceiro escalão, o treinador lembrou que o encontro de quinta-feira tem “características diferentes” dos respetivos campeonatos.

“[Espero um Torreense] muito forte. Tem uma capacidade ofensiva muito grande. Joga no seu terreno com uma intensidade muito elevada e vai-nos dar muito trabalho. A questão do campeonato não vai estar neste jogo. Esperamos um Torreense com capacidade para ser forte e defender bem em vários momentos”, detalhou. Mário Ferreira admitiu, contudo, que o facto de o conjunto ‘aurinegro’ ter garantido a permanência na Liga 3 a duas jornadas do fim originou “uma semana mais tranquila em termos de ansiedade e nervosismo”, que dá “mais conforto e tranquilidade” aos jogadores para se focarem no “plano estratégico”. Ciente de que a eficácia nas bolas paradas foi decisiva para a campanha do Fafe, que eliminou os primodivisionários Moreirense, Arouca e Sporting de Braga, semifinalista da Liga Europa, Mário Ferreira disse ter trabalhado esse momento do jogo, assim como as grandes penalidades.