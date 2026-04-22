“O Porto está mais forte animicamente, mas o Sporting fará das tripas coração para salvar a época”

Nélson, que conhece bem as duas equipas, ressalva que o momento psicológico está a favor da turma de Farioli. “Chegam a este jogo mais fortes. Beneficiam do resultado negativo do dérbi no último fim de semana [Sporting 1-2 Benfica] e sentem a conquista do título nacional muito próxima”.

Os leões partem com vantagem de um golo da primeira mão, marcado de penálti por Luis Suárez. O encontro está marcado para esta quarta, pelas 20h45, no Estádio do Dragão, e o relato é na sua Renascença .

É noite de grandes decisões. De um lado, um FC Porto cada vez mais isolado na liderança do campeonato e que pode chegar à final da Taça de Portugal. Do outro, um Sporting que deixou escapar três pontos em casa no dérbi lisboeta e que quer voltar a ser feliz no Jamor.

Por parte dos verdes e brancos “a equipa vê-se na contingência de ter de vencer a Taça de Portugal para salvar a época”. “Isso obriga a equipa a fazer, como se diz na gíria, 'das tripas coração' para conquistar pelo menos um título”, acrescenta.

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Zaidu, Fresneda e João Simões são as mais recentes baixas confirmadas para o clássico, mas Nélson desvaloriza esse facto. “Atendendo à qualidade das duas equipas, não acho que estas ausências sejam determinantes. Ambos os clubes programaram bem os seus plantéis e têm soluções de qualidade para colmatar qualquer baixa. Quem joga numa equipa de topo nacional tem de ter valor para responder ao que se espera nestes momentos”, explica.

Há 10 anos que o Sporting não vence no Dragão. A última vez que isso aconteceu foi num jogo da jornada 32 do campeonato, que terminou com vitória por 1-3 para os de Jorge Jesus. No entanto, Nélson sublinha que “jogar no Dragão é sempre difícil, independentemente do histórico”.

E conclui: “O Sporting sabe que o resultado positivo passa por empatar ou vencer, e acredito que é esse o foco da equipa técnica e dos jogadores”.