Porto-Sporting no dia do lançamento da campanha 'Stop à Violência' é "mera coincidência", diz Proença

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, assumiu esta quarta-feira a "constante" luta contra a violência, prometendo intervir sempre que entender que "as coisas não estão a seguir o seu caminho". O líder federativo foi o anfitrião do lançamento da campanha 'Stop à Violência', que decorreu no átrio da Arena Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e assegurou que o 'timing' escolhido para o evento, o dia em que se disputa o clássico entre FC Porto e Sporting, para a Taça de Portugal, se trata de uma "mera coincidência", deixando, ainda assim, um alerta. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "É uma mera coincidência de datas acontecer isto hoje [quarta-feira], no dia da meia-final da Taça de Portugal. O apelo é sempre feito, quer seja no jogo da meia-final da Taça de Portugal quer nos 306 jogos organizados na I Liga, os mesmos na II Liga e todas as competições não profissionais. O apelo é constante e sempre que virmos que as coisas não estão a seguir o seu caminho, interviremos. Será sempre esse o nosso papel", declarou, deixando expresso que a FPF vai permanecer vigilante e pronta a intervir sempre que entenda necessário.

Relativamente ao embate entre FC Porto e Sporting, agendado para esta quarta-feira, às 20:45, o líder da FPF mostrou-se otimista quanto a um "bom jogo", marcado pelo "espírito" positivo que envolve a Taça de Portugal. "Queremos uma satisfação para os adeptos e acreditamos que hoje vai correr tudo bem e que seja um grande espetáculo desportivo", desejou o antigo árbitro. Tomando também o clássico pelo acesso à final da Taça como exemplo, o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, reprovou o "caminho" tomado por Rui Costa, Frederico Varandas e André Villas-Boas, presidentes de Benfica, Sporting e FC Porto. "Acho que temos de ter a capacidade de dizê-lo abertamente: não tem nada que ver com as pessoas, que respeito os três, mas compreendo que neste quadro, que é o desporto, o futebol, a competição, que tenham enveredado por esse caminho, mas devemos a todo o custo evitá-lo. Não acrescenta valor ao desporto nacional", considerou.