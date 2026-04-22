Porto-Sporting: o que tem de saber sobre o clássico desta noite e as palavras dos treinadores

O Sporting, detentor do título, defende esta quarta-feira uma vantagem de 1-0 conseguida em casa, na visita ao FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol. Um jogo com transmissão na RTP 1, esta quarta-feira, a partir das 20h45.

Três dias depois de ter perdido em casa com o Benfica, por 2-1, resultado que praticamente os deixou fora da luta pelo tricampeonato, os ‘leões’ visitam o Estádio do Dragão, casa do líder destacado da I Liga, com uma vantagem trazida de Alvalade, graças a um golo do colombiano Luis Suárez.

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A partir das 20h45, num encontro arbitrado por Miguel Nogueira, as duas equipas encontram-se pela quarta vez esta temporada, sendo que nos três encontros anteriores registou-se uma vitória dos 'dragões' em Lisboa e um empate no recinto dos ‘azuis e brancos’, ambos para a I Liga, além do triunfo dos 'verdes e brancos' na prova 'rainha'.

Na Taça de Portugal, o FC Porto tem clara vantagem sobre o Sporting nos jogos disputados em casa, com 12 triunfos em 18 encontros, somando ainda dois empates e quatro derrotas.

Na outra meia-final, Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, jogam na quinta-feira em Torres Vedras, depois de um empate a um golo na primeira mão.

O que disseram os treinadores?

Francesco Farioli

"É a quarta vez que defrontamos o Sporting. Temos sempre de preparar coisas diferentes. É um grande jogo, contra um adversário muito forte. O facto de jogarmos em casa, com os nossos adeptos, de certeza que será um fator. Internamente, há a crença profunda de que podemos exibir-nos ao mais alto nível e que podemos virar o resultado."

"O Martim vai voltar. O Zaidu vai ficar de fora, ainda está em processo de recuperação."

"Há uma forte química entre a equipa e os adeptos, uma ligação muito forte. Conseguimos sentir o calor dos adeptos, joguemos onde, com quem e em que competição jogarmos, e estamos muito gratos. Esta aceleração dos números, este recorde que foi batido, provavelmente foi porque começámos com uma equipa muito jovem, que tinha o estatuto de 'underdog' e que tinha o desejo de dar a volta e reconstruir algo, e este processo foi bastante rápido. Houve mais que um jogo em que não fomos perfeitos, mas foram muito poucas as vezes que os adeptos deixaram o estádio com a sensação de que não tínhamos dado o nosso melhor. A equipa fez um esforço enorme esta época para superar os obstáculos e as ausências e para jogar com o espírito do Dragão, que é o que queremos fazer amanhã."

Rui Borges

"Espero um jogo muito competitivo, um FC Porto à sua imagem, uma equipa bastante intensa no primeiro momento de pressão, principalmente em sua casa, a duas mãos, estão a perder na eliminatória, é natural que ainda intensifique mais esse momento de pressão, pressiona bem alto, num bloco médio baixo também muito organizado e competitivo.

Não vai fugir muito à imagem do FC Porto. Em termos físicos é muito forte, em duelos pelo ar e pelo chão. Vai ser um jogo bastante competitivo. FC Porto e Sporting à sua imagem, duas equipas a querer ganhar e que vão querer muito estar na final da Taça."

"Medo tenho da morte, gosto muito de viver. É o único medo que tenho. Estou focado no jogo, já falei da renovação, estou feliz, tenho contrato até 2027. A confiança é diária na academia desde o primeiro dia, estou super tranquilo em relação ao meu futuro."

"É uma semana de uma equipa grande. É muito bom sentir que 'perdemos' a Liga dos Campeões, porque é sinal de que a poderíamos ter ganho. Estamos na disputa de tudo, é o primeiro grande objetivo de um grande clube. Temos dignificado da melhor forma o Sporting, os jogadores têm feito uma época fabulosa.

No campeonato é certo que ficámos mais longe, mas ainda não há campeão, por isso é acreditar sempre, e tem tido um primeiro classificado que tem feito uma grande época. É olhar para o futuro, para a semana, para o próximo jogo, que define a possível passagem à final da Taça de Portugal e pode definir presença na Supertaça mais à frente. É a possível presença em dois troféus. É nisso que temos estar focados. A equipa está super motivada e tranquila, sabe o que tem de fazer e o que significa o jogo. Será intenso e competitivo."