I Liga
Braga reforça quarto lugar
23 abr, 2026 - 21:04
Pau Victor marcou o único golo do jogo. Veja o resumo da partida.
O Sp. Braga derrotou o Casa Pia, por 1-0, em partida em atraso da jornada 26 da I Liga.
O único golo da partida em Rio Maior foi apontado por Pau Victor, aos 37 minutos.
Após este triunfo, os arsenalistas reforçam o quarto lugar e sobem aos 56 pontos, mais oito que o Famalicão.
Já a equipa dos “gansos” mantém os 26 pontos e está em lugar de “playoff”.
Veja o resumo da partida:
