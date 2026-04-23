Custódio e o seu Alverca: "Estamos no bom caminho, temos 35 pontos, valorizámos jogadores e fizemos vendas"
23 abr, 2026 - 16:38 • Lusa
O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu esta quinta-feira que o grande objetivo dos ribatejanos para a receção ao Arouca, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, passa por lutar pelos três pontos para chegar à manutenção.
O Alverca recebe na sexta-feira o Arouca no jogo de abertura da ronda, com as duas equipas coladas na tabela, com 35 pontos, sendo que um triunfo pode dar praticamente a permanência dos ribatejanos na I Liga, caso o Casa Pia não vença Gil Vicente, nesta ronda, nem Sporting de Braga, esta quinta-feira, em jogo em atraso.
Deixando elogios à recuperação do adversário na segunda metade da temporada, Custódio espera um jogo diferente da primeira volta que os arouquenses venceram por 1-0: "Tivemos uma expulsão muito cedo (Sandro Lima), que condicionou a nossa exibição. Será um jogo difícil contra uma equipa que está num bom momento e que tem feito uma segunda volta muito boa, pois reforçou-se bem no mercado de janeiro. É o sétimo melhor ataque e também uma das piores defesas", reconheceu o técnico dos ribatejanos na antevisão à partida.
O técnico admitiu que o Alverca terá de apresentar grande consistência coletiva diante do Arouca para somar três pontos que podem ser decisivos para as contas finais do campeonato.
"Teremos de estar no nosso melhor. Chegarmos aos 38 pontos é o nosso grande objetivo para amanhã (sexta-feira). Queremos uma equipa ambiciosa a lutar pelos três pontos. Este é mais um desafio que queremos agarrar, por isso espero um Alverca igual a si próprio", adiantou.
Numa época de regresso à I Liga, 21 anos depois, que obrigou a profunda reestruturação do clube e reconstrução do plantel, Custódio Castro mostra-se orgulhoso do trajeto, mas continua a manter o foco na permanência.
"Considero que estamos no bom caminho. Nesta altura, temos 35 pontos, valorizámos jogadores e fizemos vendas, mas o nosso foco é a manutenção e o nosso principal objetivo é vencermos o Arouca para chegarmos aos 38 pontos", vincou.
O Alverca, 11.º classificado, com 35 pontos, defronta na sexta-feira, pelas 20:15, no Complexo Desportivo de Alverca, o Arouca, 10.º, também com 35, em jogo com arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.
