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Nené recorda presença do Leixões no Jamor
23 abr, 2026 - 19:10
Fafe pode repetir o feito esta quinta-feira.
Caso passe o Fafe à final da Taça de Portugal, voltará a haver uma equipa do terceiro escalão no Jamor.
A primeira e última vez foi em 2002, com o Leixões, de Carlos Carvalhal. Nené estava nessa equipa.
O antigo defesa marcou um golo decisivo na meia-final (1-3) contra o Sp. Braga.
“Tínhamos feito um percurso muito bom, a eliminar várias equipas de primeiro e segundo escalão – como o Fafe tem feito este ano – e depois chegámos a Braga e fomos superiores”, disse Nené.
De recordar que o Fafe, da Liga 3, joga esta quinta-feira em Torres Vedras o acesso à final. Na primeira mão as duas equipas empataram 1-1.
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