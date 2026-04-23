Nené recorda presença do Leixões no Jamor

Caso passe o Fafe à final da Taça de Portugal, voltará a haver uma equipa do terceiro escalão no Jamor.

A primeira e última vez foi em 2002, com o Leixões, de Carlos Carvalhal. Nené estava nessa equipa.

O antigo defesa marcou um golo decisivo na meia-final (1-3) contra o Sp. Braga.

“Tínhamos feito um percurso muito bom, a eliminar várias equipas de primeiro e segundo escalão – como o Fafe tem feito este ano – e depois chegámos a Braga e fomos superiores”, disse Nené.

De recordar que o Fafe, da Liga 3, joga esta quinta-feira em Torres Vedras o acesso à final. Na primeira mão as duas equipas empataram 1-1.