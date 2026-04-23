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Torreense na final da Taça de Portugal
23 abr, 2026 - 22:52
Adversário vai ser o Sporting a 24 de maio no Jamor.
O Torreense derrota o Fafe, por 2-0, e está na final da Taça de Portugal.
Os golos foram apontados por David Bruno e Stopira, aos 84 e 90+12, respetivamente.
De recordar que, na primeira mão, as duas equipas tinham empatado 1-1 em Fafe (Liga 3).
Agora, a equipa da II Liga vai defrontar o Sporting, no Jamor, a 24 de maio.
[em atualização]
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