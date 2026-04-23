Vasco Seabra: "Só sendo grandes é que vamos conseguir retirar os três pontos do jogo com o Alverca"

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou esta quinta-feira que "só sendo grande" é que o Arouca conseguirá conquistar os três pontos frente ao Alverca, na 31.ª jornada da I Liga de futebol.

"Será um adversário difícil. Uma equipa com capacidade altamente competitiva, muito consistente e com bons valores individuais. São muito bem treinados pelo Custódio e estão num momento estável da temporada. Só sendo grandes é que vamos conseguir retirar os três pontos do jogo", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.

Apesar de já ter conquistado 21 pontos nesta segunda volta, o Arouca passou por um momento bastante conturbado na fase inicial do campeonato. O jogo com o Alverca, na primeira volta, foi o ponto de viragem da época dos 'lobos', colocando fim a uma série de seis derrotas consecutivas.

O técnico ainda não quer fazer um balanço da época, mas realça a importância do "alinhamento" entre todos no clube para ultrapassar a fase mais complicada.

"Dificilmente apontamos só uma causa. Às vezes não há exemplos claros que expliquem. Por exemplo, antes sofríamos muitos golos de bola parada, mas o tempo que investimos nesse aspeto é o mesmo agora. O alinhamento entre todos no clube manteve-nos numa linha que queríamos seguir. Ainda há 12 pontos para conquistar", analisou.