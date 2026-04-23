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Futebol Nacional
Vasco Seabra: "Só sendo grandes é que vamos conseguir retirar os três pontos do jogo com o Alverca"
23 abr, 2026 - 16:42 • Lusa
O Arouca, 10.º classificado, com 35 pontos, visita o Alverca, 11.º, com os mesmos, às 20h15 de sexta-feira, em jogo com arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.
O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou esta quinta-feira que "só sendo grande" é que o Arouca conseguirá conquistar os três pontos frente ao Alverca, na 31.ª jornada da I Liga de futebol.
"Será um adversário difícil. Uma equipa com capacidade altamente competitiva, muito consistente e com bons valores individuais. São muito bem treinados pelo Custódio e estão num momento estável da temporada. Só sendo grandes é que vamos conseguir retirar os três pontos do jogo", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.
Apesar de já ter conquistado 21 pontos nesta segunda volta, o Arouca passou por um momento bastante conturbado na fase inicial do campeonato. O jogo com o Alverca, na primeira volta, foi o ponto de viragem da época dos 'lobos', colocando fim a uma série de seis derrotas consecutivas.
O técnico ainda não quer fazer um balanço da época, mas realça a importância do "alinhamento" entre todos no clube para ultrapassar a fase mais complicada.
"Dificilmente apontamos só uma causa. Às vezes não há exemplos claros que expliquem. Por exemplo, antes sofríamos muitos golos de bola parada, mas o tempo que investimos nesse aspeto é o mesmo agora. O alinhamento entre todos no clube manteve-nos numa linha que queríamos seguir. Ainda há 12 pontos para conquistar", analisou.
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Uma derrota do Casa Pia frente ao Sporting de Braga pode confirmar matematicamente a manutenção do Arouca. Vasco Seabra conta que vai ver o jogo, mas apenas como "apreciador de futebol", realçando que esse nunca foi o principal objetivo da época.
Nas últimas partidas, o '11' inicial dos 'lobos' não tem sofrido grandes alterações. O treinador, de 42 anos, realça que a equipa "estabilizou", mas destaca o trabalho dos jogadores vindos do banco.
"A equipa estabilizou. Mas ainda no último jogo fiz substituições muito cedo, porque confio nos do banco. Por exemplo, o Trezza, que nos dá muito há um ano e meio, esteve dois jogos suspenso e ainda não conseguiu voltar a entrar no '11', porque o Pablo respondeu bem e a equipa tem estado num bom nível", referiu.
Porém, na partida frente ao Alverca, Vasco Seabra será obrigado a realizar pelo menos uma alteração, devido à suspensão de Javi Sánchez, que viu o quinto amarelo. Além do espanhol, João Valido também está de fora, por lesão, enquanto Dylan Nandín está em dúvida.
O Arouca, 10.º classificado, com 35 pontos, visita o Alverca, 11.º, com os mesmos, às 20:15 de sexta-feira, em jogo com arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.
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