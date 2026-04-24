Alverca vence Arouca e garante permanência
24 abr, 2026 - 22:28
O Alverca derrotou o Arouca, por 2-1, na partida que abriu a jornada 31 da I Liga.
Os golos ribatejanos foram apontados por Kaiky e Marezi, aos 9 e 71 minutos.
Já pelo Arouca ainda empatou Espen van Ee, aos 49 minutos.
Com este triunfo, o Alverca sobe aos 38 pontos, já com a permanência matematicamente garantida.
Por sua vez, os arouquenses mantêm os 35 pontos.
