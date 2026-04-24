- Bola Branca 12h44
- 24 abr, 2026
-
Futebol Nacional
Botelho da Costa e o Benfica: "Vamos passar muito tempo a defender, temos de ser unidos e solidários"
24 abr, 2026 - 16:02 • Lusa
O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 39 pontos, visita o Benfica, segundo, com 72, em partida agendada para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz.
O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou esta sexta-feira que os futebolistas do Moreirense têm de ser “unidos e solidários” para pontuarem no Estádio da Luz, diante do Benfica, na 31.ª jornada da I Liga.
Depois de encerrar um ciclo de sete jogos consecutivos sem vitórias na segunda-feira, perante o Estoril Praia (1-0), a formação da vila de Moreira de Cónegos desloca-se a Lisboa no sábado, com o objetivo de continuar a pontuar, num jogo que o seu timoneiro espera “muito difícil” perante o vice-líder do campeonato.
“Vai ser um jogo muito difícil. Vamos passar muito tempo a defender. Temos de ser unidos e solidários. O jogo da semana passada tem de nos dar confiança. Se jogarmos com a alegria e ‘vida’ que mostrámos com o Estoril, vamos ficar mais perto dos bons resultados”, disse, ao projetar o encontro marcado para as 18h00.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Responsável pela equipa que ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 39 pontos, Vasco Botelho da Costa reiterou ainda que o embate com as ‘águias’ é uma oportunidade para pontuar frente a um dos quatro primeiros classificados, algo que ainda não conseguiu.
Benfica
Mourinho: "Este plantel é o meu e, no caso de eu continuar, continuará a ser o meu. Terá ajustamentos"
O Benfica recebe o Moreirense no sábado, a partir (...)
“Propusemo-nos a conseguir bons resultados contra as equipas de cima. Não conseguimos. Tivemos alguns jogos onde não tivemos grande hipótese de competir. Aí falhámos o objetivo. Temos de olhar para os jogos que fizemos contra as melhores equipas do campeonato e tentar somar pontos. Era um prémio justo para o nosso plantel“, acrescentou.
O treinador rejeitou ainda que os encarnados possam entrar em campo pressionados, pela necessidade de ganharem para alimentarem a batalha pelo segundo lugar com o Sporting, que derrotaram na ronda anterior (2-1), e a ténue esperança no título, tendo salientado que os “objetivos em aberto” constituem “motivação acrescida” para a equipa treinada por José Mourinho.
“O Benfica estará motivado, com objetivos em aberto, a jogar em casa, com o estádio cheio, com um plantel recheado de capacidade, com sete dias para preparar o jogo, o que não é muito habitual nas equipas ‘grandes’. Espero um Benfica na ‘máxima força’, que nos vai obrigar a estar atentos”, analisou.
No entender do técnico de 36 anos, os “momentos fulcrais” do jogo serão aqueles em que a equipa do concelho de Guimarães ganhar e perder a bola, já que o Benfica é “uma equipa muito estratégica”, que “analisa muito o que o adversário faz”, e que se serviu desses atributos para golear os ‘cónegos’ na primeira volta, por 4-0.
Benfica
Prestianni castigado pela UEFA com seis jogos por insulto homofóbico
Benfica informa que recebeu a notificação do casti(...)
Ciente de que os seus pupilos não vão “mandar” no jogo de sábado, por muito que seja essa “a identidade do Moreirense”, Vasco Botelho da Costa mostrou-se ainda grato por voltar a deixar jogadores de fora da convocatória por opção, após várias semanas sem elementos suficientes para completar o banco de suplentes.
O treinador salientou que a escassez de opções em determinadas fases da época foi uma oportunidade de crescimento, na hora em que os castigados Francisco Domingues, Maracás e Nile John regressam às opções, sendo os lesionados Dinis Pinto, Michel e Vasco Sousa os únicos ausentes.
O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 39 pontos, visita o Benfica, segundo, com 72, em partida agendada para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.
- Bola Branca 12h44
- 24 abr, 2026
-