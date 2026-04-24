Botelho da Costa e o Benfica: "Vamos passar muito tempo a defender, temos de ser unidos e solidários"

O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou esta sexta-feira que os futebolistas do Moreirense têm de ser “unidos e solidários” para pontuarem no Estádio da Luz, diante do Benfica, na 31.ª jornada da I Liga. Depois de encerrar um ciclo de sete jogos consecutivos sem vitórias na segunda-feira, perante o Estoril Praia (1-0), a formação da vila de Moreira de Cónegos desloca-se a Lisboa no sábado, com o objetivo de continuar a pontuar, num jogo que o seu timoneiro espera “muito difícil” perante o vice-líder do campeonato. “Vai ser um jogo muito difícil. Vamos passar muito tempo a defender. Temos de ser unidos e solidários. O jogo da semana passada tem de nos dar confiança. Se jogarmos com a alegria e ‘vida’ que mostrámos com o Estoril, vamos ficar mais perto dos bons resultados”, disse, ao projetar o encontro marcado para as 18h00. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Responsável pela equipa que ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 39 pontos, Vasco Botelho da Costa reiterou ainda que o embate com as ‘águias’ é uma oportunidade para pontuar frente a um dos quatro primeiros classificados, algo que ainda não conseguiu.

“Propusemo-nos a conseguir bons resultados contra as equipas de cima. Não conseguimos. Tivemos alguns jogos onde não tivemos grande hipótese de competir. Aí falhámos o objetivo. Temos de olhar para os jogos que fizemos contra as melhores equipas do campeonato e tentar somar pontos. Era um prémio justo para o nosso plantel“, acrescentou. O treinador rejeitou ainda que os encarnados possam entrar em campo pressionados, pela necessidade de ganharem para alimentarem a batalha pelo segundo lugar com o Sporting, que derrotaram na ronda anterior (2-1), e a ténue esperança no título, tendo salientado que os “objetivos em aberto” constituem “motivação acrescida” para a equipa treinada por José Mourinho. “O Benfica estará motivado, com objetivos em aberto, a jogar em casa, com o estádio cheio, com um plantel recheado de capacidade, com sete dias para preparar o jogo, o que não é muito habitual nas equipas ‘grandes’. Espero um Benfica na ‘máxima força’, que nos vai obrigar a estar atentos”, analisou. No entender do técnico de 36 anos, os “momentos fulcrais” do jogo serão aqueles em que a equipa do concelho de Guimarães ganhar e perder a bola, já que o Benfica é “uma equipa muito estratégica”, que “analisa muito o que o adversário faz”, e que se serviu desses atributos para golear os ‘cónegos’ na primeira volta, por 4-0.