João Loureiro classifica como "estranho e surpreendente" o anúncio de hasta pública do Bessa

O ex-presidente do Boavista João Loureiro apelou esta sexta-feira à intervenção pública para proteger o património 'axadrezado' de "abutres do imobiliário", lamentando que a perda de controlo da SAD tenha conduzido o clube a uma situação "perto de catastrófica". Numa nota enviada à agência Lusa, o antigo dirigente -- que rompeu o silêncio que mantinha há oito anos, desde que deixou a presidência do clube - classificou como "estranho e surpreendente" o anúncio de hasta pública do Estádio do Bessa, numa fase em que decorrem negociações com credores, e apelou ao tribunal que atente à dimensão social da instituição. "Sabe-se que há várias impugnações anunciadas, que como boavisteiro saúdo, e que espero obtenham vencimento no Tribunal respetivo, que esperamos seja sensível à enorme dimensão social do Boavista e aos milhares de desportistas que frequentam o Estádio do Bessa e as suas inúmeras valências, não validando a ganância inerente à forma como se vislumbram os posicionamentos de abutres do imobiliário", declarou, apelando à união de todos para que o estádio não caia "em mãos de quem não deseje fazê-lo em sintonia com o Boavista". Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui João Loureiro disse ainda confiar que a Câmara Municipal do Porto saberá estar "ao nível das circunstâncias" na defesa daquela que considera ser a "segunda maior instituição de utilidade pública da cidade", com quase 123 anos de história, lembrando que o clube "jamais" foi ressarcido da "enorme discriminação" em apoios estatais e autárquicos aquando da construção do Estádio do Bessa para o Euro2004.

Sobre a atual liderança, Loureiro reconheceu que a direção do clube e a administração da SAD, eleitas no último ano, têm "tentado o seu melhor", apesar de terem herdado uma "instituição dividida" e "entrado numa situação perto de catastrófica". Defendendo a necessidade de ultrapassar divisões internas e de unir esforços para enfrentar o que descreve como um momento "decisivo" na história do clube, o ex-dirigente estendeu o apelo de solidariedade à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional e aos demais clubes nacionais, evocando o exemplo do Bayern Munique que em 2003 emprestou dois milhões de euros (ME) ao rival Borussia Dortmund para evitar a sua falência. O Estádio do Bessa e seu complexo desportivo vão ser leiloados, na próxima semana, por um valor base de cerca de 38 ME, num contexto de forte instabilidade no Boavista, que acumula dívidas superiores a 150 ME. Na sequência deste anúncio, a direção, liderada por Rui Garrido Pereira, manifestou surpresa e garantiu que tudo fará para travar a venda, juntando-se à claque Panteras Negras que vai avançar com uma impugnação judicial. Já a SAD, presidida por Fary Faye, garante estar a acompanhar o dossiê.

Entretanto, o movimento "Unidos pelo Boavista" entregou um requerimento com 270 assinaturas a pedir uma assembleia geral extraordinária para destituir a direção e nomear uma comissão administrativa. João Loureiro, que liderou o clube entre 1997-2007 e entre 2013-2018, classificou como "surpreendentemente negativa" a evolução do clube após a sua saída, apontando a perda de controlo da SAD como o fator que conduziu à "extremamente difícil situação atual" do clube portuense. O antigo dirigente afirma ter alertado, à época, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral para os riscos da operação, contudo, lamentou, que, "infelizmente", não foi ouvido. "Saí com o Boavista proprietário de todo o seu património e de 55% da sua SAD. (...) Infelizmente, a evolução da situação do Boavista, após um período inicial, foi surpreendentemente negativa depois da minha saída, tendo ocorrido um facto que em meu entender precipitou tudo o que veio a seguir-se: a venda da maioria do capital da Boavista SAD a um investidor, ficando a instituição com apenas 10% do capital, sem que o clube ficasse devidamente salvaguardado", criticou.