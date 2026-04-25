Botelho da Costa. Derrota na Luz é “difícil de aceitar”

O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, considera que a derrota na Luz é “difícil de aceitar”.

A partida

"Um jogo difícil de aceitar porque eu gosto muito de olhar para o processo, o resultado nunca vamos controlar. Não consigo dizer que demos uma espetacular imagem quando em pormenores deitámos tudo a perder. Fazemos o golo e sofremos logo. Depois do 3º baixámos os braços. Não posso apontar muito aos jogadores porque deram uma grande resposta, demonstraram um crescimento muito grande".

Benfica

"O Benfica não é uma equipa que inicie pressão no campo inteiro, parte sempre de um bloco. Com os dois interiores e mais o Alan conseguimos obrigar o Benfica a não ter referências. Acabámos por ter sucesso nesse aspeto. Acabamos sempre por perder depois outras coisas, não somos tão objetivos às vezes como gostaríamos de ser".

Insistência no lado esquerdo do Benfica

"Sabíamos que podíamos tirar proveito do facto de o Benfica nos dar 50 metros para correr. O atrair por dentro e poder libertar com os extremos por dentro. Estamos a jogar contra o Benfica, não é fácil".

O Benfica derrotou o Moreirense, por 4-1, em partida da jornada 31 da I Liga.